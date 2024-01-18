Скончался свердловский боксер, побеждавший на чемпионатах мира и Европы

Скончался свердловский 56-летний боксер Алексей Пряничников, который был победителем чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Информацию URA.RU подтвердил олимпийский чемпион Егор Мехонцев.
«О смерти Пряничникова мне сообщили коллеги по СМС. Я лично не был знаком с ним, только заочно», — сказал Мехонцев. И добавил, что не знает точную причину смерти Пряничникова. «У него были проблемы со здоровьем», — отметил чемпион. Мехонцев и Пряничников жили в одном городе — Асбесте.
Во второй половине 80-х Пряничников выступал за сборную СССР. Он был медалистом чемпионата Советского Союза и победителем международных турниров. В последние годы Пряничников был судьей и жил в Москве. По информации E1.RU, похороны спортсмена пройдут 19 января.
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