Скончался свердловский боксер, побеждавший на чемпионатах мира и Европы

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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Похороны боксера пройдут 19 января (архивное фото) Фото:

Скончался свердловский 56-летний боксер Алексей Пряничников, который был победителем чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Информацию URA.RU подтвердил олимпийский чемпион Егор Мехонцев.

«О смерти Пряничникова мне сообщили коллеги по СМС. Я лично не был знаком с ним, только заочно», — сказал Мехонцев. И добавил, что не знает точную причину смерти Пряничникова. «У него были проблемы со здоровьем», — отметил чемпион. Мехонцев и Пряничников жили в одном городе — Асбесте.

Во второй половине 80-х Пряничников выступал за сборную СССР. Он был медалистом чемпионата Советского Союза и победителем международных турниров. В последние годы Пряничников был судьей и жил в Москве. По информации E1.RU, похороны спортсмена пройдут 19 января.

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Скончался свердловский 56-летний боксер Алексей Пряничников, который был победителем чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Информацию URA.RU подтвердил олимпийский чемпион Егор Мехонцев. «О смерти Пряничникова мне сообщили коллеги по СМС. Я лично не был знаком с ним, только заочно», — сказал Мехонцев. И добавил, что не знает точную причину смерти Пряничникова. «У него были проблемы со здоровьем», — отметил чемпион. Мехонцев и Пряничников жили в одном городе — Асбесте. Во второй половине 80-х Пряничников выступал за сборную СССР. Он был медалистом чемпионата Советского Союза и победителем международных турниров. В последние годы Пряничников был судьей и жил в Москве. По информации E1.RU, похороны спортсмена пройдут 19 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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