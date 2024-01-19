19 января 2024

Водитель сбил пенсионерку в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, здоровье, медицина, скорая медицинская помощь
Пенсионерку госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Металлургов водитель сбил пенсионерку. После удара женщина не могла встать, ее забрали в больницу сотрудники скорой помощи. Информация об этом появилась в сети.

«На остановке Металлургов, где трамвайная остановка, бабушка переходила дорогу. Видимо, случайно сбил ее. Женщина не может встать», — сообщила очевидица telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Медики незамедлительно выехали для оказания помощи пострадавшей.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Металлургов водитель сбил пенсионерку. После удара женщина не могла встать, ее забрали в больницу сотрудники скорой помощи. Информация об этом появилась в сети. «На остановке Металлургов, где трамвайная остановка, бабушка переходила дорогу. Видимо, случайно сбил ее. Женщина не может встать», — сообщила очевидица telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Медики незамедлительно выехали для оказания помощи пострадавшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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