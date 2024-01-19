Пенсионерку госпитализировали (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Металлургов водитель сбил пенсионерку. После удара женщина не могла встать, ее забрали в больницу сотрудники скорой помощи. Информация об этом появилась в сети.
«На остановке Металлургов, где трамвайная остановка, бабушка переходила дорогу. Видимо, случайно сбил ее. Женщина не может встать», — сообщила очевидица telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Медики незамедлительно выехали для оказания помощи пострадавшей.
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