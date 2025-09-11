Две свердловчанки претендуют на титул королевы российского неба. Фото

Две свердловчанки вышли в полуфинал конкурса «Топ стюардесс»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Имена финалисток назовут в сентябре, а в ноябре определят победительницу
Имена финалисток назовут в сентябре, а в ноябре определят победительницу Фото:

Участницам международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2025» 14 сентября предстоит узнать, кто же из них вышел в финал. За корону борются, в том числе и две свердловчанки. Кто они и как попали в профессию — в материале URA.RU.

Дарья Фролова

Одна из претенденток на выход в финал — 26-летняя Дарья Фролова. Она родилась в городе Березовском. До начала авиационной карьеры Дарья работала проводником в поезде и параллельно училась на направлении «Туризм» в Уральском федеральном университете. Полученные знания пригодились ей и в дальнейшей жизни, когда она решила попробовать себя в авиации. Девушка устроилась в компанию «Уральские авиалинии», где проработала два года. 

Позже Дарья последовала примеру своей сестры-близнеца и переехала в Москву. Там она поступила в магистратуру Московского института психоанализа, выбрав специальность «Арт-терапия». Несмотря на новые интересы, авиация осталась важной частью жизни Дарьи.

Сегодня полуфиналистка конкурса красоты работает в авиакомпании «Аэрофлот». В свободное время создает украшения из камней и бисера, плетет сумки из бусин, ведет психологический литературный клуб и мастер-классы, выгуливает собак из приюта и увлекается картингом.

Ярослава Арцишевская

Ярославе 20 лет, она уроженка Екатеринбурга. В течение девяти лет девушка профессионально занималась баскетболом. После окончания школы Ярослава посвятила себя волонтерской деятельности.

В этом году девушка перешла на второй курс заочного отделения по специальности «Сервис», но ее также не отпускала детская мечта — профессия бортпроводника. Тогда Ярослава решила попробовать устроиться в авиакомпанию Utair с базированием в Сочи. После успешного прохождения очного собеседования, на которое она приехала вместе со своим молодым человеком, девушка добилась своего: переехала в теплый регион и начала работать по профессии мечты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участницам международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2025» 14 сентября предстоит узнать, кто же из них вышел в финал. За корону борются, в том числе и две свердловчанки. Кто они и как попали в профессию — в материале URA.RU. Дарья Фролова Одна из претенденток на выход в финал — 26-летняя Дарья Фролова. Она родилась в городе Березовском. До начала авиационной карьеры Дарья работала проводником в поезде и параллельно училась на направлении «Туризм» в Уральском федеральном университете. Полученные знания пригодились ей и в дальнейшей жизни, когда она решила попробовать себя в авиации. Девушка устроилась в компанию «Уральские авиалинии», где проработала два года.  Позже Дарья последовала примеру своей сестры-близнеца и переехала в Москву. Там она поступила в магистратуру Московского института психоанализа, выбрав специальность «Арт-терапия». Несмотря на новые интересы, авиация осталась важной частью жизни Дарьи. Сегодня полуфиналистка конкурса красоты работает в авиакомпании «Аэрофлот». В свободное время создает украшения из камней и бисера, плетет сумки из бусин, ведет психологический литературный клуб и мастер-классы, выгуливает собак из приюта и увлекается картингом. Ярослава Арцишевская Ярославе 20 лет, она уроженка Екатеринбурга. В течение девяти лет девушка профессионально занималась баскетболом. После окончания школы Ярослава посвятила себя волонтерской деятельности. В этом году девушка перешла на второй курс заочного отделения по специальности «Сервис», но ее также не отпускала детская мечта — профессия бортпроводника. Тогда Ярослава решила попробовать устроиться в авиакомпанию Utair с базированием в Сочи. После успешного прохождения очного собеседования, на которое она приехала вместе со своим молодым человеком, девушка добилась своего: переехала в теплый регион и начала работать по профессии мечты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...