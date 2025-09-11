Участницам международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2025» 14 сентября предстоит узнать, кто же из них вышел в финал. За корону борются, в том числе и две свердловчанки. Кто они и как попали в профессию — в материале URA.RU.
Дарья Фролова
Одна из претенденток на выход в финал — 26-летняя Дарья Фролова. Она родилась в городе Березовском. До начала авиационной карьеры Дарья работала проводником в поезде и параллельно училась на направлении «Туризм» в Уральском федеральном университете. Полученные знания пригодились ей и в дальнейшей жизни, когда она решила попробовать себя в авиации. Девушка устроилась в компанию «Уральские авиалинии», где проработала два года.
Позже Дарья последовала примеру своей сестры-близнеца и переехала в Москву. Там она поступила в магистратуру Московского института психоанализа, выбрав специальность «Арт-терапия». Несмотря на новые интересы, авиация осталась важной частью жизни Дарьи.
Сегодня полуфиналистка конкурса красоты работает в авиакомпании «Аэрофлот». В свободное время создает украшения из камней и бисера, плетет сумки из бусин, ведет психологический литературный клуб и мастер-классы, выгуливает собак из приюта и увлекается картингом.
Ярослава Арцишевская
Ярославе 20 лет, она уроженка Екатеринбурга. В течение девяти лет девушка профессионально занималась баскетболом. После окончания школы Ярослава посвятила себя волонтерской деятельности.
В этом году девушка перешла на второй курс заочного отделения по специальности «Сервис», но ее также не отпускала детская мечта — профессия бортпроводника. Тогда Ярослава решила попробовать устроиться в авиакомпанию Utair с базированием в Сочи. После успешного прохождения очного собеседования, на которое она приехала вместе со своим молодым человеком, девушка добилась своего: переехала в теплый регион и начала работать по профессии мечты.
