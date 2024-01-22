Свердловских школьников будут учить, как вести себя в интернете

Омбудсмен Мерзлякова: школьников будут учить безопасному поведению в интернете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Реутове. Московская область, Реутов, аудитория, ноутбук, класс, образование, труд, робототехника, школа, школьники, пту, информатика, програмирование, занятия, студенты, компьютер, молодежь, черчение, профессиональное образование, профтех, среднее, профессионально-техническое, профессионалитет
Тема безопасности в интернете остается актуальной Фото:

В Свердловской области школьников будут учить безопасному поведению в интернете. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня мы с магистрантами УрФУ и их преподавателем Анной Тарасовой представили первый этап нашего нового проекта — безопасное поведение в интернете и российская практика привлечения подростков с 14 до 18 лет к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, эта тема сейчас остается актуальной.

Омбудсмен сообщила, что доклады ребят они слушали вместе с экспертом по безопасности школьников, начальником отдела комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрием Шиловских. В процессе, по словам Мерзляковой, также участвовали консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека — Анна Деменева и Наталья Черных.

Также проектом заинтересовался заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он, как председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних, лично взял под свой контроль ребят, совершивших подобные правонарушения, чтобы уберечь их от колонии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области школьников будут учить безопасному поведению в интернете. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня мы с магистрантами УрФУ и их преподавателем Анной Тарасовой представили первый этап нашего нового проекта — безопасное поведение в интернете и российская практика привлечения подростков с 14 до 18 лет к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, эта тема сейчас остается актуальной. Омбудсмен сообщила, что доклады ребят они слушали вместе с экспертом по безопасности школьников, начальником отдела комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрием Шиловских. В процессе, по словам Мерзляковой, также участвовали консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека — Анна Деменева и Наталья Черных. Также проектом заинтересовался заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он, как председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних, лично взял под свой контроль ребят, совершивших подобные правонарушения, чтобы уберечь их от колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...