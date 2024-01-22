Свердловских школьников будут учить, как вести себя в интернете

Омбудсмен Мерзлякова: школьников будут учить безопасному поведению в интернете

22 января 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Тема безопасности в интернете остается актуальной Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области школьников будут учить безопасному поведению в интернете. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня мы с магистрантами УрФУ и их преподавателем Анной Тарасовой представили первый этап нашего нового проекта — безопасное поведение в интернете и российская практика привлечения подростков с 14 до 18 лет к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, эта тема сейчас остается актуальной. Омбудсмен сообщила, что доклады ребят они слушали вместе с экспертом по безопасности школьников, начальником отдела комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрием Шиловских. В процессе, по словам Мерзляковой, также участвовали консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека — Анна Деменева и Наталья Черных. Также проектом заинтересовался заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он, как председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних, лично взял под свой контроль ребят, совершивших подобные правонарушения, чтобы уберечь их от колонии.

В Свердловской области школьников будут учить безопасному поведению в интернете. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня мы с магистрантами УрФУ и их преподавателем Анной Тарасовой представили первый этап нашего нового проекта — безопасное поведение в интернете и российская практика привлечения подростков с 14 до 18 лет к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, эта тема сейчас остается актуальной. Омбудсмен сообщила, что доклады ребят они слушали вместе с экспертом по безопасности школьников, начальником отдела комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрием Шиловских. В процессе, по словам Мерзляковой, также участвовали консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека — Анна Деменева и Наталья Черных. Также проектом заинтересовался заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он, как председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних, лично взял под свой контроль ребят, совершивших подобные правонарушения, чтобы уберечь их от колонии.