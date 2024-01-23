На купянском направлении ВС РФ успешно разорвали цепь минных заграждений ВСУ

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ВС РФ разорвали цепь минных заграждений ВСУ на купянском направлении, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Военнослужащими ВС РФ были выполнены проходы в минных заграждениях на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на купянском направлении», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инженерно-саперные войска активно проводят разминирование зон, содержащих советское минное оружие и другие угрожающие предметы.

Командир взвода с позывным «Дальний» подчеркивает важность этой работы, поскольку эти предметы представляют серьезную угрозу для собственных военнослужащих и бронетехники. Инженеры часто вынуждены работать в непосредственной близости от противника на расстоянии до 300-400 метров, однако благодаря специальным зарядам они справляются с этим успешно, заключили в Минобороны.

Министерство обороны России сообщило о освобождении села Крахмальное на купянском направлении. Ранее информацию о Крахмальном передавали российские военные корреспонденты. Министерство отметило успешные активные действия, результатом которых стало освобождение населенного пункта.

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Военнослужащими ВС РФ были выполнены проходы в минных заграждениях на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на купянском направлении», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инженерно-саперные войска активно проводят разминирование зон, содержащих советское минное оружие и другие угрожающие предметы. Командир взвода с позывным «Дальний» подчеркивает важность этой работы, поскольку эти предметы представляют серьезную угрозу для собственных военнослужащих и бронетехники. Инженеры часто вынуждены работать в непосредственной близости от противника на расстоянии до 300-400 метров, однако благодаря специальным зарядам они справляются с этим успешно, заключили в Минобороны. Министерство обороны России сообщило о освобождении села Крахмальное на купянском направлении. Ранее информацию о Крахмальном передавали российские военные корреспонденты. Министерство отметило успешные активные действия, результатом которых стало освобождение населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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