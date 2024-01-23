На купянском направлении ВС РФ успешно разорвали цепь минных заграждений ВСУ

Военнослужащими ВС РФ были выполнены проходы в минных заграждениях на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на купянском направлении», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инженерно-саперные войска активно проводят разминирование зон, содержащих советское минное оружие и другие угрожающие предметы.
Командир взвода с позывным «Дальний» подчеркивает важность этой работы, поскольку эти предметы представляют серьезную угрозу для собственных военнослужащих и бронетехники. Инженеры часто вынуждены работать в непосредственной близости от противника на расстоянии до 300-400 метров, однако благодаря специальным зарядам они справляются с этим успешно, заключили в Минобороны.
Министерство обороны России сообщило о освобождении села Крахмальное на купянском направлении. Ранее информацию о Крахмальном передавали российские военные корреспонденты. Министерство отметило успешные активные действия, результатом которых стало освобождение населенного пункта.
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