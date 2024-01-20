20 января 2024

Военкор Рожин: ВС РФ освободили поселок Крахмальное

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Вооруженные силы РФ. stock, миномет, спецназ, сво, stock, агс
В боях за Крахмальное отличилась 47-я дивизия Фото:
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Российские военные освободили поселок Крахмальное на Купянском направлении. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

«ВС РФ освободили поселок Крахмальное Купянское направление», — рассказал в своем telegram-канале Рожин. Он сообщил, что позиции заняли бойцы 47-й дивизии.

ВС РФ вели контрбатарейную борьбу в этом направлении. Российская артиллерия разнесла минометные расчеты, пункт боепитания и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, передает телеканал 360.

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Российские военные освободили поселок Крахмальное на Купянском направлении. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «ВС РФ освободили поселок Крахмальное Купянское направление», — рассказал в своем telegram-канале Рожин. Он сообщил, что позиции заняли бойцы 47-й дивизии. ВС РФ вели контрбатарейную борьбу в этом направлении. Российская артиллерия разнесла минометные расчеты, пункт боепитания и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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