Военкор Рожин: ВС РФ освободили поселок Крахмальное

В боях за Крахмальное отличилась 47-я дивизия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили поселок Крахмальное на Купянском направлении. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
«ВС РФ освободили поселок Крахмальное Купянское направление», — рассказал в своем
ВС РФ вели контрбатарейную борьбу в этом направлении. Российская артиллерия разнесла минометные расчеты, пункт боепитания и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, передает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.