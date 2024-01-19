Десантники уничтожили целый взвод ВСУ под Артемовском: карта СВО на Украине 19 января

Минобороны: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Артемовском

19 января 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

ВС РФ сорвали ротацию украинских военных на купянском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ понесли потери, сопоставимые с численностью взвода, около Артемовска. ВС РФ отправили штурмовиков, чтобы окончательно взять опорный пункт вблизи города. Карта спецоперации на Украине на 19 января и ход военных действий — в материале URA.RU. Купянское направление ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. По украинским военным отработали расчеты САУ «Акация» по полученным координатам от беспилотника. Уничтожены несколько единиц колесной техники и более десятка солдат ВСУ. В тыловом районе группировка «Запад» провела учения по специальной и боевой подготовке с военнослужащими инженерных войск. Военным продемонстрировали работу всех видов боеприпасов и методы их установки, в том числе самые инновационные, с применением квадрокоптеров и FPV-дронов. Это важно в условиях продвижения ВС РФ на этом направлении. Краснолиманское направление Продолжаются бои около населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). ВСУ пытаются продвинуться, однако несут потери. В Минобороны РФ сообщали о большом количестве потерь со стороны армии Украины. Донецкое направление Новость по теме Украина начала копировать российскую «линию обороны Суровикина» Группа украинских военных была уничтожена в районе Артемовска. По ним отработали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» костромских десантников. В Минобороны РФ сообщили, что удар велся по заранее переданным данным от разведки. В ходе операции потери ВСУ оказались сопоставимы с численностью взвода. Часть выживших солдат армии Украины бежала. В бывший опорный пункт ВСУ была отправлена группа штурмовиков для зачистки и передачи точки ВС РФ. Удары по украинским опорным пунктам нанесли и российские Су-25 при помощи неуправляемых авиационных ракет. Как сообщил передовой авиационный наводчик, все цели успешно поражены. Южно-донецкое направление Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» уничтожили несколько ударных и разделывательных дронов ВСУ. Также были перехвачены более четырех снарядов украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Ольха», которые летели в сторону мирных городов ДНР. В Минобороны РФ отметили, что экипажу «Тор-М2» надо две минуты, чтобы занять огневую позицию, развернуть установку и открыть огонь. Запорожское направление Не утихают бои около Работино, Малой Токмачки и Жеребянки. ВСУ пытаются продвинуться вперед, однако российские военные дают отпор. Херсонское направление ВС РФ продолжают операцию по вытеснению ВСУ из Крынок. Украинские военные в ответ бьют по гражданским объектам на левом берегу Днепра. Под обстрелами находятся Песчановка, Алешки, Корсунка и Днепряны. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ понесли потери, сопоставимые с численностью взвода, около Артемовска. ВС РФ отправили штурмовиков, чтобы окончательно взять опорный пункт вблизи города. Карта спецоперации на Украине на 19 января и ход военных действий — в материале URA.RU. ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. По украинским военным отработали расчеты САУ «Акация» по полученным координатам от беспилотника. Уничтожены несколько единиц колесной техники и более десятка солдат ВСУ. В тыловом районе группировка «Запад» провела учения по специальной и боевой подготовке с военнослужащими инженерных войск. Военным продемонстрировали работу всех видов боеприпасов и методы их установки, в том числе самые инновационные, с применением квадрокоптеров и FPV-дронов. Это важно в условиях продвижения ВС РФ на этом направлении. Продолжаются бои около населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). ВСУ пытаются продвинуться, однако несут потери. В Минобороны РФ сообщали о большом количестве потерь со стороны армии Украины. Группа украинских военных была уничтожена в районе Артемовска. По ним отработали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» костромских десантников. В Минобороны РФ сообщили, что удар велся по заранее переданным данным от разведки. В ходе операции потери ВСУ оказались сопоставимы с численностью взвода. Часть выживших солдат армии Украины бежала. В бывший опорный пункт ВСУ была отправлена группа штурмовиков для зачистки и передачи точки ВС РФ. Удары по украинским опорным пунктам нанесли и российские Су-25 при помощи неуправляемых авиационных ракет. Как сообщил передовой авиационный наводчик, все цели успешно поражены. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» уничтожили несколько ударных и разделывательных дронов ВСУ. Также были перехвачены более четырех снарядов украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Ольха», которые летели в сторону мирных городов ДНР. В Минобороны РФ отметили, что экипажу «Тор-М2» надо две минуты, чтобы занять огневую позицию, развернуть установку и открыть огонь. Не утихают бои около Работино, Малой Токмачки и Жеребянки. ВСУ пытаются продвинуться вперед, однако российские военные дают отпор. ВС РФ продолжают операцию по вытеснению ВСУ из Крынок. Украинские военные в ответ бьют по гражданским объектам на левом берегу Днепра. Под обстрелами находятся Песчановка, Алешки, Корсунка и Днепряны.