Десантники уничтожили целый взвод ВСУ под Артемовском: карта СВО на Украине 19 января

ВСУ понесли потери, сопоставимые с численностью взвода, около Артемовска. ВС РФ отправили штурмовиков, чтобы окончательно взять опорный пункт вблизи города. Карта спецоперации на Украине на 19 января и ход военных действий — в материале URA.RU.
Купянское направление
ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. По украинским военным отработали расчеты САУ «Акация» по полученным координатам от беспилотника. Уничтожены несколько единиц колесной техники и более десятка солдат ВСУ.
В тыловом районе группировка «Запад» провела учения по специальной и боевой подготовке с военнослужащими инженерных войск. Военным продемонстрировали работу всех видов боеприпасов и методы их установки, в том числе самые инновационные, с применением квадрокоптеров и FPV-дронов. Это важно в условиях продвижения ВС РФ на этом направлении.
Краснолиманское направление
Продолжаются бои около населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). ВСУ пытаются продвинуться, однако несут потери. В Минобороны РФ сообщали о большом количестве потерь со стороны армии Украины.
Донецкое направление
Группа украинских военных была уничтожена в районе Артемовска. По ним отработали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» костромских десантников. В Минобороны РФ сообщили, что удар велся по заранее переданным данным от разведки.
В ходе операции потери ВСУ оказались сопоставимы с численностью взвода. Часть выживших солдат армии Украины бежала. В бывший опорный пункт ВСУ была отправлена группа штурмовиков для зачистки и передачи точки ВС РФ.
Удары по украинским опорным пунктам нанесли и российские Су-25 при помощи неуправляемых авиационных ракет. Как сообщил передовой авиационный наводчик, все цели успешно поражены.
Южно-донецкое направление
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» уничтожили несколько ударных и разделывательных дронов ВСУ. Также были перехвачены более четырех снарядов украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Ольха», которые летели в сторону мирных городов ДНР. В Минобороны РФ отметили, что экипажу «Тор-М2» надо две минуты, чтобы занять огневую позицию, развернуть установку и открыть огонь.
Запорожское направление
Не утихают бои около Работино, Малой Токмачки и Жеребянки. ВСУ пытаются продвинуться вперед, однако российские военные дают отпор.
Херсонское направление
ВС РФ продолжают операцию по вытеснению ВСУ из Крынок. Украинские военные в ответ бьют по гражданским объектам на левом берегу Днепра. Под обстрелами находятся Песчановка, Алешки, Корсунка и Днепряны.
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