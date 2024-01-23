Депутат Пермской думы Медведев заявил, что не писал заявления о выходе из партии

23 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Медведев говорит, что добровольно не выходил из КПРФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев заявил, что не писал заявление о выходе из партии, которое послужило основанием для прекращения его депутатских полномочий. Об этом беглый политик рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU «Я после событий 11 января 2024 года не подписывал ни одного документа. Более того, есть четкие железобетонные комментарии в СМИ, где я говорил, что не собираюсь ничего подписывать», — заявил Сергей Медведев. URA.RU писало, что на пленарном заседании Пермской городской думы 33 депутата проголосовали за прекращение депутатских полномочий Медведева. Решение принято единогласно. Сергей Медведев опубликовал пост с критикой СВО и президента. Его поступком заинтересовались в центральном аппарате КПРФ и потребовали исключить его из партии. Позже стало известно, что Сергей Медведев покинул страну и сейчас находится в Грузии, откуда продолжает антигосударственную риторику.

Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев заявил, что не писал заявление о выходе из партии, которое послужило основанием для прекращения его депутатских полномочий. Об этом беглый политик рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU «Я после событий 11 января 2024 года не подписывал ни одного документа. Более того, есть четкие железобетонные комментарии в СМИ, где я говорил, что не собираюсь ничего подписывать», — заявил Сергей Медведев. URA.RU писало, что на пленарном заседании Пермской городской думы 33 депутата проголосовали за прекращение депутатских полномочий Медведева. Решение принято единогласно. Сергей Медведев опубликовал пост с критикой СВО и президента. Его поступком заинтересовались в центральном аппарате КПРФ и потребовали исключить его из партии. Позже стало известно, что Сергей Медведев покинул страну и сейчас находится в Грузии, откуда продолжает антигосударственную риторику.