Депутат Пермской думы Медведев заявил, что не писал заявления о выходе из партии

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей, сергей медведев, власов илья, илья власов
Медведев говорит, что добровольно не выходил из КПРФ Фото:

Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев заявил, что не писал заявление о выходе из партии, которое послужило основанием для прекращения его депутатских полномочий. Об этом беглый политик рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU

«Я после событий 11 января 2024 года не подписывал ни одного документа. Более того, есть четкие железобетонные комментарии в СМИ, где я говорил, что не собираюсь ничего подписывать», — заявил Сергей Медведев.

URA.RU писало, что на пленарном заседании Пермской городской думы 33 депутата проголосовали за прекращение депутатских полномочий Медведева. Решение принято единогласно. Сергей Медведев опубликовал пост с критикой СВО и президента. Его поступком заинтересовались в центральном аппарате КПРФ и потребовали исключить его из партии. Позже стало известно, что Сергей Медведев покинул страну и сейчас находится в Грузии, откуда продолжает антигосударственную риторику.

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Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев заявил, что не писал заявление о выходе из партии, которое послужило основанием для прекращения его депутатских полномочий. Об этом беглый политик рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU «Я после событий 11 января 2024 года не подписывал ни одного документа. Более того, есть четкие железобетонные комментарии в СМИ, где я говорил, что не собираюсь ничего подписывать», — заявил Сергей Медведев. URA.RU писало, что на пленарном заседании Пермской городской думы 33 депутата проголосовали за прекращение депутатских полномочий Медведева. Решение принято единогласно. Сергей Медведев опубликовал пост с критикой СВО и президента. Его поступком заинтересовались в центральном аппарате КПРФ и потребовали исключить его из партии. Позже стало известно, что Сергей Медведев покинул страну и сейчас находится в Грузии, откуда продолжает антигосударственную риторику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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