23 января 2024

Врач раскрыла, как долгий путь на работу влияет на здоровье

Врач Беляева: при долгих поездках у человека может развиться тревожность
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Беляевой, из-за долгой дороги в транспорте могут страдать сердечно-сосудистая и нервная системы Фото:

Ежедневные долгие поездки на транспорте могут сказаться на психическом состоянии человека. В частности, у него могут появиться тревожность, дерепрессия и нарушение пищевого поведения. Также может испортиться зрение, если в пути человек читает что-то в телефоне. Об этом сообщила врач общей практики Мария Беляева.

«Не исключены появление депрессии, тревожности, нарушений сна и пищевого поведения. Из-за этого могут развиться психосоматические заболевания», — передает «Подмосковье сегодня» слова Беляевой. Он отметила, что при последней категории заболеваний в особенности страдают сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы.

Также во время долгой езды в транспорте люди обычно читают что-то в телефоне. Это может привести к нарушению зрения. Долго стоять с тяжелыми сумками тоже вредно для организма. По словам врача, желательно не ездить на транспорте более получаса, лучше пройти нужный путь пешком. В свою очередь, врач-психотерапевт и квантовый психолог Рузанна Арутюнян добавила, что человеку в пути лучше слушать музыку или аудиокнигу. Это поможет находиться в полумедитативном состоянии.

Ранее сообщалось, что от риска появления депрессии может спасти езда на велосипеде на работу или учебу. При этом важным условием является возможность дышать свежим воздухом и отсутствие загазованности, передают «Дни.ру».

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Ежедневные долгие поездки на транспорте могут сказаться на психическом состоянии человека. В частности, у него могут появиться тревожность, дерепрессия и нарушение пищевого поведения. Также может испортиться зрение, если в пути человек читает что-то в телефоне. Об этом сообщила врач общей практики Мария Беляева. «Не исключены появление депрессии, тревожности, нарушений сна и пищевого поведения. Из-за этого могут развиться психосоматические заболевания», — передает «Подмосковье сегодня» слова Беляевой. Он отметила, что при последней категории заболеваний в особенности страдают сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы. Также во время долгой езды в транспорте люди обычно читают что-то в телефоне. Это может привести к нарушению зрения. Долго стоять с тяжелыми сумками тоже вредно для организма. По словам врача, желательно не ездить на транспорте более получаса, лучше пройти нужный путь пешком. В свою очередь, врач-психотерапевт и квантовый психолог Рузанна Арутюнян добавила, что человеку в пути лучше слушать музыку или аудиокнигу. Это поможет находиться в полумедитативном состоянии. Ранее сообщалось, что от риска появления депрессии может спасти езда на велосипеде на работу или учебу. При этом важным условием является возможность дышать свежим воздухом и отсутствие загазованности, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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