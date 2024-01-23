Врач раскрыла, как долгий путь на работу влияет на здоровье

Ежедневные долгие поездки на транспорте могут сказаться на психическом состоянии человека. В частности, у него могут появиться тревожность, дерепрессия и нарушение пищевого поведения. Также может испортиться зрение, если в пути человек читает что-то в телефоне. Об этом сообщила врач общей практики Мария Беляева.
«Не исключены появление депрессии, тревожности, нарушений сна и пищевого поведения. Из-за этого могут развиться психосоматические заболевания», — передает «Подмосковье сегодня» слова Беляевой. Он отметила, что при последней категории заболеваний в особенности страдают сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы.
Также во время долгой езды в транспорте люди обычно читают что-то в телефоне. Это может привести к нарушению зрения. Долго стоять с тяжелыми сумками тоже вредно для организма. По словам врача, желательно не ездить на транспорте более получаса, лучше пройти нужный путь пешком. В свою очередь, врач-психотерапевт и квантовый психолог Рузанна Арутюнян добавила, что человеку в пути лучше слушать музыку или аудиокнигу. Это поможет находиться в полумедитативном состоянии.
Ранее сообщалось, что от риска появления депрессии может спасти езда на велосипеде на работу или учебу. При этом важным условием является возможность дышать свежим воздухом и отсутствие загазованности, передают «Дни.ру».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.