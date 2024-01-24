Пермские депутаты-коммунисты попали в заложники крайкома

Все пермские депутаты от КПРФ написали заявления о выходе из фракции
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, зал заседаний гордумы кургана, фракция кпрф
Коммунистов заставили написать заявление о выходе из фракции заранее Фото:

Лишенный 24 января мандата депутат гордумы от КПРФ Сергей Медведев написал заявление о выходе из фракции еще в 2021 году. С открытой датой. Несколько источников URA.RU рассказали, что такое требование ко всем кандидатам в депутаты крайком КПРФ предъявил во время формирования партийного списка. И заявления о выходе из фракции лежат на каждого депутата. А это основание для лишения мандата.

«Еще в 2021 году, когда формировались списки, всех списочников заставили написать такое заявление. Требование ли это ЦК партии, непонятно. Но у всех действующих депутатов-списочников лежат такие заявления. Сейчас они являются заложниками крайкома, который в любой момент может дать ход этим заявлениям», — говорят инсайдеры.

Один собеседник в политэлитах региона сомневается в том, что это так. Он считает, что если бы руководитель крайкома КПРФ Ксения Айтакова действительно бы хранила такие заявления, то она не впала бы в ступор, когда московское начальство в жесткой форме потребовало у нее лишить мандата депутата Сергея Медведева, который в хамской манере раскритиковал СВО. «Она же действительно растерялась, не знала, что делать. Говорила, что единственным основанием для прекращения депутатских полномочий Медведева является только вступившее в силу решение по уголовному преступлению. Чего она сразу это заявление из сейфа не достала?» — говорит источник.

Ксения Айтакова не ответила на звонок URA.RU. Сергея Медведева гордума лишила мандата на основании заявления о выходе из фракции. По закону (ФЗ-131) депутат-списочник не может по своей воле покинуть фракцию. Это основание для прекращения полномочий.

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Лишенный 24 января мандата депутат гордумы от КПРФ Сергей Медведев написал заявление о выходе из фракции еще в 2021 году. С открытой датой. Несколько источников URA.RU рассказали, что такое требование ко всем кандидатам в депутаты крайком КПРФ предъявил во время формирования партийного списка. И заявления о выходе из фракции лежат на каждого депутата. А это основание для лишения мандата. «Еще в 2021 году, когда формировались списки, всех списочников заставили написать такое заявление. Требование ли это ЦК партии, непонятно. Но у всех действующих депутатов-списочников лежат такие заявления. Сейчас они являются заложниками крайкома, который в любой момент может дать ход этим заявлениям», — говорят инсайдеры. Один собеседник в политэлитах региона сомневается в том, что это так. Он считает, что если бы руководитель крайкома КПРФ Ксения Айтакова действительно бы хранила такие заявления, то она не впала бы в ступор, когда московское начальство в жесткой форме потребовало у нее лишить мандата депутата Сергея Медведева, который в хамской манере раскритиковал СВО. «Она же действительно растерялась, не знала, что делать. Говорила, что единственным основанием для прекращения депутатских полномочий Медведева является только вступившее в силу решение по уголовному преступлению. Чего она сразу это заявление из сейфа не достала?» — говорит источник. Ксения Айтакова не ответила на звонок URA.RU. Сергея Медведева гордума лишила мандата на основании заявления о выходе из фракции. По закону (ФЗ-131) депутат-списочник не может по своей воле покинуть фракцию. Это основание для прекращения полномочий.
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