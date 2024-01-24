Пермский пенсионер незаконно хранил дома боеприпасы

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Гильзы от ружья. Челябинск, оружие, гильзы
Пенсионер хранил дома патроны для охотничьего ружья Фото:

Пермский районный суд края вынес приговор 67-летнему местному жителю. Пенсионера признали виновным в незаконном хранении в своем доме боеприпасов к огнестрельному оружию.

«Установлено, что осужденный в течение восьми лет незаконно, без соответствующего разрешения и контроля уполномоченных органов, хранил у себя дома по месту жительства в деревне Косотуриха 244 патрона калибра 5,6 миллиметров. Они предназначены для стрельбы из нарезного охотничьего оружия», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Патроны были изъяты при обыске сотрудниками правоохранительных органов. Виновного приговорили к 10 месяцам 10 месяцам ограничения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за незаконный оборот боеприпасов будут судить жителя Кудымкара. В его доме нашли больше 130 патронов и банки с порохом.

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Пермский районный суд края вынес приговор 67-летнему местному жителю. Пенсионера признали виновным в незаконном хранении в своем доме боеприпасов к огнестрельному оружию. «Установлено, что осужденный в течение восьми лет незаконно, без соответствующего разрешения и контроля уполномоченных органов, хранил у себя дома по месту жительства в деревне Косотуриха 244 патрона калибра 5,6 миллиметров. Они предназначены для стрельбы из нарезного охотничьего оружия», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Патроны были изъяты при обыске сотрудниками правоохранительных органов. Виновного приговорили к 10 месяцам 10 месяцам ограничения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за незаконный оборот боеприпасов будут судить жителя Кудымкара. В его доме нашли больше 130 патронов и банки с порохом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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