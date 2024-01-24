Пермский пенсионер незаконно хранил дома боеприпасы

Пенсионер хранил дома патроны для охотничьего ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский районный суд края вынес приговор 67-летнему местному жителю. Пенсионера признали виновным в незаконном хранении в своем доме боеприпасов к огнестрельному оружию.

«Установлено, что осужденный в течение восьми лет незаконно, без соответствующего разрешения и контроля уполномоченных органов, хранил у себя дома по месту жительства в деревне Косотуриха 244 патрона калибра 5,6 миллиметров. Они предназначены для стрельбы из нарезного охотничьего оружия», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Патроны были изъяты при обыске сотрудниками правоохранительных органов. Виновного приговорили к 10 месяцам 10 месяцам ограничения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за незаконный оборот боеприпасов будут судить жителя Кудымкара. В его доме нашли больше 130 патронов и банки с порохом.