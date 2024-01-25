В челябинских тюрьмах стало меньше самоубийств

Число суицидов среди челябинских заключенных снизилось на 47%

25 января 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

В минувшем году в местах отбывания наказания зафиксировано семь суицидов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В учреждениях исполнения наказаний Челябинской области в 2023 году снизилось количество суицидов на 47% по сравнению с данными 2021 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «На 47% снизилось количество суицидов среди осужденных по сравнению с 2021 годом (с 15 до семи случаев). Произошло также снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 12%, уменьшилось количество больных активными формами туберкулеза на 4%», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале. Сударенко отметила, что область входит в первую пятерку по количеству учреждений исполнения наказаний в России — 21 учреждение (11 исправительных колоний, тюрьма, четыре следственных изолятора, лечебно-профилактическое учреждение, колония-поселение, два исправительных центра). Лимитом наполнения считается 18 957 человек, при этом количество осужденных снизилось (с 14379 в 2021 году до 11770 в 2023 году). По данным Сударенко, количество осужденных женщин держится на прежнем уровне, а число лиц в СИЗО растет. Кроме того, на 24% выросло количество иностранных граждан, отбывающих наказание в системе ГУФСИН России по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что в исправительной колонии №18 в Магнитогорске двое заключенных нанесли себе увечья в знак протеста режиму пенитенциарного учреждения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, травмы оказались несерьезными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В учреждениях исполнения наказаний Челябинской области в 2023 году снизилось количество суицидов на 47% по сравнению с данными 2021 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «На 47% снизилось количество суицидов среди осужденных по сравнению с 2021 годом (с 15 до семи случаев). Произошло также снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 12%, уменьшилось количество больных активными формами туберкулеза на 4%», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале. Сударенко отметила, что область входит в первую пятерку по количеству учреждений исполнения наказаний в России — 21 учреждение (11 исправительных колоний, тюрьма, четыре следственных изолятора, лечебно-профилактическое учреждение, колония-поселение, два исправительных центра). Лимитом наполнения считается 18 957 человек, при этом количество осужденных снизилось (с 14379 в 2021 году до 11770 в 2023 году). По данным Сударенко, количество осужденных женщин держится на прежнем уровне, а число лиц в СИЗО растет. Кроме того, на 24% выросло количество иностранных граждан, отбывающих наказание в системе ГУФСИН России по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что в исправительной колонии №18 в Магнитогорске двое заключенных нанесли себе увечья в знак протеста режиму пенитенциарного учреждения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, травмы оказались несерьезными.