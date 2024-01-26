СКР опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76. Видео

26 января 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Украинских военных привезли автоколонной из пяти машин прямо к самолету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области СК РФ опубликовал кадры со взлетной полосы одного из аэродромов, в подписи к которым указывается, что это «кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76», потерпевший крушение в небе над Белгородской областью. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства. «Кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате террористического акта», — пишет ведомство в своем telegram-канале под опубликованным видео. На кадрах видно, как по взлетной полосе движется колонна из пяти спецавтомобилей. Самолет Ил-76 был сбит 24 января. Сообщалось, что судно перевозило украинских пленных для обмена с РФ. По данным Следкома, зенитную ракету, поразившую Ил-76, запустили из Харьковской области. ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, заявил президент России Владимир Путин. На Украину вернули тела 77 военнослужащих в рамках обмена.

СК РФ опубликовал кадры со взлетной полосы одного из аэродромов, в подписи к которым указывается, что это «кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76», потерпевший крушение в небе над Белгородской областью. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства. «Кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате террористического акта», — пишет ведомство в своем telegram-канале под опубликованным видео. На кадрах видно, как по взлетной полосе движется колонна из пяти спецавтомобилей. Самолет Ил-76 был сбит 24 января. Сообщалось, что судно перевозило украинских пленных для обмена с РФ. По данным Следкома, зенитную ракету, поразившую Ил-76, запустили из Харьковской области. ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, заявил президент России Владимир Путин. На Украину вернули тела 77 военнослужащих в рамках обмена.