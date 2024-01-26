На Украину вернули тела 77 военнослужащих в рамках обмена

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
На Украину вернули 77 тел погибших солдат Фото:

Украине передали тела 77 погибших солдат из числа Вооруженных сил страны, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными. Тела были возвращены в рамках соответствующего обмена.

«На Украину возвращены погибшие военнослужащие <…> возвращены тела 77 [бойцов ВСУ]», — передает Координационный штаб в своем telegram-канале. Отмечается, что тела были возвращены при содействии гуманитарной организации — Международного Комитета Красного Креста.

Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.

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Украине передали тела 77 погибших солдат из числа Вооруженных сил страны, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными. Тела были возвращены в рамках соответствующего обмена. «На Украину возвращены погибшие военнослужащие <…> возвращены тела 77 [бойцов ВСУ]», — передает Координационный штаб в своем telegram-канале. Отмечается, что тела были возвращены при содействии гуманитарной организации — Международного Комитета Красного Креста. Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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