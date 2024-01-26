В мире Украина На Украину вернули тела 77 военнослужащих в рамках обмена 26 января 2024 в 19:13 Размер текста - 17 + На Украину вернули 77 тел погибших солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украине передали тела 77 погибших солдат из числа Вооруженных сил страны, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными. Тела были возвращены в рамках соответствующего обмена. «На Украину возвращены погибшие военнослужащие <…> возвращены тела 77 [бойцов ВСУ]», — передает Координационный штаб в своем telegram-канале. Отмечается, что тела были возвращены при содействии гуманитарной организации — Международного Комитета Красного Креста. Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией. Украине передали тела 77 погибших солдат из числа Вооруженных сил страны, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными. Тела были возвращены в рамках соответствующего обмена. «На Украину возвращены погибшие военнослужащие <…> возвращены тела 77 [бойцов ВСУ]», — передает Координационный штаб в своем telegram-канале. Отмечается, что тела были возвращены при содействии гуманитарной организации — Международного Комитета Красного Креста. Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям