Следком установил, откуда была запущена ракета на Ил-76

Следственный комитет РФ установил точку запуска зенитной ракеты, которая поразила российский самолет Ил-76. Снаряд был запущен из Харьковской области.
«Следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — уточнили в СК, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту теракта. СК РФ также нашел документы, подтверждающие личности погибших, а также сопроводительные документы ФСИН.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились военнопленные украинские солдаты. В ГУР Украины подтвердили факт того, что они транспортировались в рамках обмена пленными.
Следственный комитет РФ установил точку запуска зенитной ракеты, которая поразила российский самолет Ил-76. Снаряд был запущен из Харьковской области. «Следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — уточнили в СК, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту теракта. СК РФ также нашел документы, подтверждающие личности погибших, а также сопроводительные документы ФСИН. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились военнопленные украинские солдаты. В ГУР Украины подтвердили факт того, что они транспортировались в рамках обмена пленными.