Следком установил, откуда была запущена ракета на Ил-76

СК РФ: зенитную ракету, поразившую Ил-76, запустили из Харьковской области
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Следственный комитет РФ установил, что ракета, поразившая Ил-76, была запущена из Харьковской области Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Следственный комитет РФ установил точку запуска зенитной ракеты, которая поразила российский самолет Ил-76. Снаряд был запущен из Харьковской области.

«Следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — уточнили в СК, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту теракта. СК РФ также нашел документы, подтверждающие личности погибших, а также сопроводительные документы ФСИН.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились военнопленные украинские солдаты. В ГУР Украины подтвердили факт того, что они транспортировались в рамках обмена пленными.

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Следственный комитет РФ установил точку запуска зенитной ракеты, которая поразила российский самолет Ил-76. Снаряд был запущен из Харьковской области. «Следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — уточнили в СК, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту теракта. СК РФ также нашел документы, подтверждающие личности погибших, а также сопроводительные документы ФСИН. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились военнопленные украинские солдаты. В ГУР Украины подтвердили факт того, что они транспортировались в рамках обмена пленными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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