Происшествия Следком установил, откуда была запущена ракета на Ил-76 СК РФ: зенитную ракету, поразившую Ил-76, запустили из Харьковской области 26 января 2024 в 18:37 Размер текста - 17 + Следственный комитет РФ установил, что ракета, поразившая Ил-76, была запущена из Харьковской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Следственный комитет РФ установил точку запуска зенитной ракеты, которая поразила российский самолет Ил-76. Снаряд был запущен из Харьковской области. «Следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — уточнили в СК, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту теракта. СК РФ также нашел документы, подтверждающие личности погибших, а также сопроводительные документы ФСИН. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились военнопленные украинские солдаты. В ГУР Украины подтвердили факт того, что они транспортировались в рамках обмена пленными. Следственный комитет РФ установил точку запуска зенитной ракеты, которая поразила российский самолет Ил-76. Снаряд был запущен из Харьковской области. «Следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — уточнили в СК, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту теракта. СК РФ также нашел документы, подтверждающие личности погибших, а также сопроводительные документы ФСИН. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились военнопленные украинские солдаты. В ГУР Украины подтвердили факт того, что они транспортировались в рамках обмена пленными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям