Бойцов ЧВК «Вагнер» в Перми зовут на помощь в Демократическую Республику Конго

Пермских бойцов ЧВК «Вагнер» ждут в Африке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми бойцы ЧВК «Вагнер» получили сообщение из Африки с призывом о помощи. Об этом URA.RU рассказал представитель компании, попросивший не раскрывать его имя. Он отметил, что сообщение было прислано из Демократической Республики Конго. Пермяков зовут туда, чтобы помочь местным вооруженным силам «навести порядок в стране» и избавить ее от «колониальной политики западных стран».

«На днях нам поступило сообщение с призывом приехать в Демократическую Республику Конго. Вероятнее всего, его автором являются люди, близкие к армии этой страны. Подобные сообщения приходят примерно раз в неделю и адресованы не только пермским „вагнерам“ — их получают представители ЧВК в разных регионах РФ. Чаще всего бойцов зовут на помощь из Африки, а также не из некоторых стран Южной Америки», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер».

По словам пермяка, бойцы выдвигаются в командировку в ту или иную страну только, если соответствующую задачу поставило руководство указанной ЧВК. К примеру, сейчас пермяки в составе ЧВК «Вагнер» выполняют боевые задачи в Мали и Центральноафриканской республике (ЦАР). URA.RU рассказывало, что в ЦАР пермяки охраняют базы с наемниками и сопровождают конвои от нападения боевиков.