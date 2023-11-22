Штурмовики ЧВК «Вагнер» водрузили свой флаг в освобожденном от боевиков «Координационного движения Азавад» (CMA) Кидале. Город располагается на севере африканской Республики Мали. Соответствующее видео было
Ранее регион представлял собой оплот радикальной группировки туарегов, которые активно противостояли властям республики. Они часто устраивали нападения на военные базы и угнетали мирное население.
Правительство Мали приняло решение восстановить стабильную обстановку на севере страны и отправило в регион силы государственной армии (FAM), на помощь которым пришли бойцы ЧВК «Вагнер». Совместными усилиями FAM и «Вагнер» удалось вытеснить боевиков и вернуть мир и спокойствие в Кидаль.
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