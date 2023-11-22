Бойцы ЧВК «Вагнер» подняли флаг над малийским городом Кидаль. Видео

22 ноября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Флаг ЧВК «Вагнер» был поднят над городом Кидаль в Мали Фото: Илья Московец © URA.RU Штурмовики ЧВК «Вагнер» водрузили свой флаг в освобожденном от боевиков «Координационного движения Азавад» (CMA) Кидале. Город располагается на севере африканской Республики Мали. Соответствующее видео было опубликовано в telegram-канале журналистки Анастасии Кашеваровой. Ранее регион представлял собой оплот радикальной группировки туарегов, которые активно противостояли властям республики. Они часто устраивали нападения на военные базы и угнетали мирное население. Правительство Мали приняло решение восстановить стабильную обстановку на севере страны и отправило в регион силы государственной армии (FAM), на помощь которым пришли бойцы ЧВК «Вагнер». Совместными усилиями FAM и «Вагнер» удалось вытеснить боевиков и вернуть мир и спокойствие в Кидаль.

Штурмовики ЧВК «Вагнер» водрузили свой флаг в освобожденном от боевиков «Координационного движения Азавад» (CMA) Кидале. Город располагается на севере африканской Республики Мали. Соответствующее видео было опубликовано в telegram-канале журналистки Анастасии Кашеваровой. Ранее регион представлял собой оплот радикальной группировки туарегов, которые активно противостояли властям республики. Они часто устраивали нападения на военные базы и угнетали мирное население. Правительство Мали приняло решение восстановить стабильную обстановку на севере страны и отправило в регион силы государственной армии (FAM), на помощь которым пришли бойцы ЧВК «Вагнер». Совместными усилиями FAM и «Вагнер» удалось вытеснить боевиков и вернуть мир и спокойствие в Кидаль.