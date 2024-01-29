Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов дал советы начинающим актерам Ханты-Мансийска

Роман Мадянов посоветовал начинающим актерам Ханты-Мансийска работать над собой

30 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Роман Мадянов встретился с жителями Ханты-Мансийске перед выходом на сцену Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва (фото из архива) Актер театра и кино Роман Мадянов, который известен ролью полковника Колобкова из сериала «Солдаты», выступил в качестве спикера на встрече с жителями Ханты-Мансийска. Он посоветовал начинающим артистам работать над собой, помимо обучения в профессиональных учреждениях. Мероприятие провели на площадке КТЦ «Югра-Классик», где также организовали онлайн-эфир. «Вы выбираете себе непростую и нелегкую профессию — это адский труд. Это постоянная работа: нужно смотреть огромное количество фильмов, спектаклей, чувствовать по себе. Если тебя обучают этой профессии, то надо работать и дополнительно. Много читать. Желаю отдаваться этой профессии полностью и доверять себе», — рассказал Мадянов.



Актер также выступил на сцене в Ханты-Мансийске в спектакле «Счастье у каждого свое». Он признался, что волновался перед выступлением. «Трепет постоянно присутствует, это тот страх и ужас, который надо пустить в нужное русло», — отметил Мадянов.



Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская встретилась с жителями Ханты-Мансийска в рамках неформальной беседы. Она рассказала гостям о своем творческом пути и поделилась секретами профессии.

Актер театра и кино Роман Мадянов, который известен ролью полковника Колобкова из сериала «Солдаты», выступил в качестве спикера на встрече с жителями Ханты-Мансийска. Он посоветовал начинающим артистам работать над собой, помимо обучения в профессиональных учреждениях. Мероприятие провели на площадке КТЦ «Югра-Классик», где также организовали онлайн-эфир. «Вы выбираете себе непростую и нелегкую профессию — это адский труд. Это постоянная работа: нужно смотреть огромное количество фильмов, спектаклей, чувствовать по себе. Если тебя обучают этой профессии, то надо работать и дополнительно. Много читать. Желаю отдаваться этой профессии полностью и доверять себе», — рассказал Мадянов. Актер также выступил на сцене в Ханты-Мансийске в спектакле «Счастье у каждого свое». Он признался, что волновался перед выступлением. «Трепет постоянно присутствует, это тот страх и ужас, который надо пустить в нужное русло», — отметил Мадянов. Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская встретилась с жителями Ханты-Мансийска в рамках неформальной беседы. Она рассказала гостям о своем творческом пути и поделилась секретами профессии.