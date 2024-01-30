Здание детского сада в Нижнем Тагиле пошло трещинами. Видео

31 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Ремонт потребовался детскому садику №192 Фото: Анна Майорова © URA.RU В здании детского сада №192 по адресу Бобкова, 20 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились трещины, поэтому его закрыли для детей. При этом построили его в 2015 году, рассказывают местные жители в соцсетях. «Трещины с третьего до первого этажа! Почему? Посадка фундамента! Детсад закрыт, детей раскидали по другим садикам. Как это надолго? Нам так неудобно посещать другой садик. Но, однозначно, счастье, что никто из детей не пострадал. Этот садик трещит по швам с рождения, что называется. Все наспех, видать сделали, тяп-ляп, лишь бы сдать, успеть в срок», — жалуется мама одного из ребенка в telegram-канале «Инцидент — Нижний Тагил». URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Нижнего Тагила. Там подтвердили, что детей и воспитателей перевели в садики из-за ремонта систем теплоснабжения и канализации. «Что касается дефектов штукатурного слоя, визуально проявившихся на стенах здания, то их в ближайшее время обследует специализированная организация. По итогам примут необходимые меры», — отметили в департаменте образования. И добавили, что учтут пожелания каждого родителя по переводу в другие сады.

В здании детского сада №192 по адресу Бобкова, 20 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) появились трещины, поэтому его закрыли для детей. При этом построили его в 2015 году, рассказывают местные жители в соцсетях. «Трещины с третьего до первого этажа! Почему? Посадка фундамента! Детсад закрыт, детей раскидали по другим садикам. Как это надолго? Нам так неудобно посещать другой садик. Но, однозначно, счастье, что никто из детей не пострадал. Этот садик трещит по швам с рождения, что называется. Все наспех, видать сделали, тяп-ляп, лишь бы сдать, успеть в срок», — жалуется мама одного из ребенка в telegram-канале «Инцидент — Нижний Тагил». URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Нижнего Тагила. Там подтвердили, что детей и воспитателей перевели в садики из-за ремонта систем теплоснабжения и канализации. «Что касается дефектов штукатурного слоя, визуально проявившихся на стенах здания, то их в ближайшее время обследует специализированная организация. По итогам примут необходимые меры», — отметили в департаменте образования. И добавили, что учтут пожелания каждого родителя по переводу в другие сады.