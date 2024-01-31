Свердловских педагогов призвали ходить по домам и проверять быт учеников

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Город. Курган , домофон, звонок в дверь
Учителям рекомендуют посещать проблемных школьников Фото:

В Свердловской области педагогам рекомендовали ходить в гости к проблемным ученикам. Предполагается, что посещение семей поможет педагогам нивелировать конфликтные ситуации между школьниками. Об этом сообщил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских.

«У нас несколько алгоритмов, по которым необходимо действовать учителям. Но в первую очередь, если, допустим, мы видим признаки какого-то семейного неблагополучия, здесь мы рекомендуем в обязательном порядке классным руководителям посещать обучающихся по месту проживания. Особенно это касается детей группы риска. Но в силу специфики нашего времени мы рекомендуем классным руководителям ходить с завучами или школьными психологами», — отметил Шиловских на пресс-конференции в ТАСС, посвященной профилактике подростковой жестокости в регионе.

По словам Шиловских, работа специалистов должна быть направлена на выяснение и проработку причин агрессивного поведения среди школьников. При необходимости педагоги должны повышать свою квалификацию, чтобы эффективно разрешать конфликты.

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В Свердловской области педагогам рекомендовали ходить в гости к проблемным ученикам. Предполагается, что посещение семей поможет педагогам нивелировать конфликтные ситуации между школьниками. Об этом сообщил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских. «У нас несколько алгоритмов, по которым необходимо действовать учителям. Но в первую очередь, если, допустим, мы видим признаки какого-то семейного неблагополучия, здесь мы рекомендуем в обязательном порядке классным руководителям посещать обучающихся по месту проживания. Особенно это касается детей группы риска. Но в силу специфики нашего времени мы рекомендуем классным руководителям ходить с завучами или школьными психологами», — отметил Шиловских на пресс-конференции в ТАСС, посвященной профилактике подростковой жестокости в регионе. По словам Шиловских, работа специалистов должна быть направлена на выяснение и проработку причин агрессивного поведения среди школьников. При необходимости педагоги должны повышать свою квалификацию, чтобы эффективно разрешать конфликты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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