Свердловских педагогов призвали ходить по домам и проверять быт учеников

31 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Учителям рекомендуют посещать проблемных школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области педагогам рекомендовали ходить в гости к проблемным ученикам. Предполагается, что посещение семей поможет педагогам нивелировать конфликтные ситуации между школьниками. Об этом сообщил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских. «У нас несколько алгоритмов, по которым необходимо действовать учителям. Но в первую очередь, если, допустим, мы видим признаки какого-то семейного неблагополучия, здесь мы рекомендуем в обязательном порядке классным руководителям посещать обучающихся по месту проживания. Особенно это касается детей группы риска. Но в силу специфики нашего времени мы рекомендуем классным руководителям ходить с завучами или школьными психологами», — отметил Шиловских на пресс-конференции в ТАСС, посвященной профилактике подростковой жестокости в регионе. По словам Шиловских, работа специалистов должна быть направлена на выяснение и проработку причин агрессивного поведения среди школьников. При необходимости педагоги должны повышать свою квалификацию, чтобы эффективно разрешать конфликты.

В Свердловской области педагогам рекомендовали ходить в гости к проблемным ученикам. Предполагается, что посещение семей поможет педагогам нивелировать конфликтные ситуации между школьниками. Об этом сообщил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских. «У нас несколько алгоритмов, по которым необходимо действовать учителям. Но в первую очередь, если, допустим, мы видим признаки какого-то семейного неблагополучия, здесь мы рекомендуем в обязательном порядке классным руководителям посещать обучающихся по месту проживания. Особенно это касается детей группы риска. Но в силу специфики нашего времени мы рекомендуем классным руководителям ходить с завучами или школьными психологами», — отметил Шиловских на пресс-конференции в ТАСС, посвященной профилактике подростковой жестокости в регионе. По словам Шиловских, работа специалистов должна быть направлена на выяснение и проработку причин агрессивного поведения среди школьников. При необходимости педагоги должны повышать свою квалификацию, чтобы эффективно разрешать конфликты.