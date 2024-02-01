Жительница ХМАО с параличом после инсульта не может получить инвалидность

Жительнице Сургута не назначили вовремя обследование для оформления инвалидности

02 февраля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Мать двоих детей с частичным параличом 3 месяца не может добиться оформления инвалидности Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Сургута Татьяна, у которой после инсульта частично парализована левая сторона тела, на протяжении трех месяцев не может оформить инвалидность. По словам женщины, ее документы отправили на врачебную комиссию без должного обследования. О сложной жизненной ситуации журналисту URA.RU рассказала сама женщина. «В июле 2023 года у меня случился инсульт. Сейчас левая рука не работает и ходить тяжело. Первый раз я пришла к терапевту в начале ноября, сразу после того, как невролог мне посоветовала подавать документы на инвалидность. Оформили нужные документы для врачебной комиссии и бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), сказали ожидать. Я не пенсионерка, у меня двое детей школьников, но с работы пришлось уволиться после окончания больничного. Жить соответственно не на что», — поделилась Татьяна. Ожидание затянулось на несколько месяцев, в медучреждении сургутянку заверяли, что ее документы до сих пор рассматривает врачебная комиссия. Однако по прошествии трех месяцев Татьяна узнала, что ей должны были назначить обследование, результаты которого предоставляются со всеми документами на МСЭ. Направления на это обследование женщина смогла получить только в конце января, обратившись в депздрав ХМАО. Корреспондент направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Югры для выяснения подробностей дела. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Сургута Татьяна, у которой после инсульта частично парализована левая сторона тела, на протяжении трех месяцев не может оформить инвалидность. По словам женщины, ее документы отправили на врачебную комиссию без должного обследования. О сложной жизненной ситуации журналисту URA.RU рассказала сама женщина. «В июле 2023 года у меня случился инсульт. Сейчас левая рука не работает и ходить тяжело. Первый раз я пришла к терапевту в начале ноября, сразу после того, как невролог мне посоветовала подавать документы на инвалидность. Оформили нужные документы для врачебной комиссии и бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), сказали ожидать. Я не пенсионерка, у меня двое детей школьников, но с работы пришлось уволиться после окончания больничного. Жить соответственно не на что», — поделилась Татьяна. Ожидание затянулось на несколько месяцев, в медучреждении сургутянку заверяли, что ее документы до сих пор рассматривает врачебная комиссия. Однако по прошествии трех месяцев Татьяна узнала, что ей должны были назначить обследование, результаты которого предоставляются со всеми документами на МСЭ. Направления на это обследование женщина смогла получить только в конце января, обратившись в депздрав ХМАО. Корреспондент направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Югры для выяснения подробностей дела. На момент публикации ответ не был получен.