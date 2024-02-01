Мощный взрыв произошел на заправке в Кении, есть погибшие. Видео

02 февраля 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Двое человек погибли, десятки ранены при взрыве в Кении Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении. При ЧП погибли два человека, минимум 165 человек госпитализированы. «Местная газета столицы Кении сообщила, что взрыв произошел в районе Эмбакаси незадолго до полуночи в четверг», — пишет Iwradio . Полиция установила гибель минимум двух человек, 165 человек доставлены в местную больницу. Причины взрыва пока неизвестны. По некоторым данным, заправочная станция была установлена нелегально. Очевидцы говорят, что пламя озарило небо. Отключено электричество, некоторые люди эвакуировались из своих домов.

Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении. При ЧП погибли два человека, минимум 165 человек госпитализированы. «Местная газета столицы Кении сообщила, что взрыв произошел в районе Эмбакаси незадолго до полуночи в четверг», — пишет Iwradio. Полиция установила гибель минимум двух человек, 165 человек доставлены в местную больницу. Причины взрыва пока неизвестны. По некоторым данным, заправочная станция была установлена нелегально. Очевидцы говорят, что пламя озарило небо. Отключено электричество, некоторые люди эвакуировались из своих домов.