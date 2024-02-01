01 февраля 2024

Мощный взрыв произошел на заправке в Кении, есть погибшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Двое человек погибли, десятки ранены при взрыве в Кении Фото:

Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении. При ЧП погибли два человека, минимум 165 человек госпитализированы.

«Местная газета столицы Кении сообщила, что взрыв произошел в районе Эмбакаси незадолго до полуночи в четверг», — пишет Iwradio. Полиция установила гибель минимум двух человек, 165 человек доставлены в местную больницу. Причины взрыва пока неизвестны. По некоторым данным, заправочная станция была установлена нелегально.

Очевидцы говорят, что пламя озарило небо. Отключено электричество, некоторые люди эвакуировались из своих домов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении. При ЧП погибли два человека, минимум 165 человек госпитализированы. «Местная газета столицы Кении сообщила, что взрыв произошел в районе Эмбакаси незадолго до полуночи в четверг», — пишет Iwradio. Полиция установила гибель минимум двух человек, 165 человек доставлены в местную больницу. Причины взрыва пока неизвестны. По некоторым данным, заправочная станция была установлена нелегально. Очевидцы говорят, что пламя озарило небо. Отключено электричество, некоторые люди эвакуировались из своих домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...