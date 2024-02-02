Mash: сына «маршруточного короля Москвы» обвиняют в растлении несовершеннолетней

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Заявление в полицию девушка написала лишь спустя неделю после инцидента Фото:

Сына «маршруточного короля Москвы» подозревают в растлении 16-летней студентки Синергии. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Сына маршруточного короля Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании 16-летней студентки „Синергии“», — пишет telegram-канал. По данным СМИ, Эдуард усадил девочку в свой автомобиль, после чего отвез ее на заправку.

По словам студентки, после пяти минут разговора парень начал ее душить и изнасиловал. После этого он отвез подростка к метро. Девушка написала заявление в полицию только спустя неделю после инцидента. Он переживает, что это дело могут замять, так как молодой человек — сын миллионера, который занимается маршрутками, перевозками и торговлей.

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Сына «маршруточного короля Москвы» подозревают в растлении 16-летней студентки Синергии. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Сына маршруточного короля Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании 16-летней студентки „Синергии“», — пишет telegram-канал. По данным СМИ, Эдуард усадил девочку в свой автомобиль, после чего отвез ее на заправку. По словам студентки, после пяти минут разговора парень начал ее душить и изнасиловал. После этого он отвез подростка к метро. Девушка написала заявление в полицию только спустя неделю после инцидента. Он переживает, что это дело могут замять, так как молодой человек — сын миллионера, который занимается маршрутками, перевозками и торговлей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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