Mash: сына «маршруточного короля Москвы» обвиняют в растлении несовершеннолетней

02 февраля 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Заявление в полицию девушка написала лишь спустя неделю после инцидента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сына «маршруточного короля Москвы» подозревают в растлении 16-летней студентки Синергии. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Сына маршруточного короля Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании 16-летней студентки „Синергии“», — пишет telegram-канал. По данным СМИ, Эдуард усадил девочку в свой автомобиль, после чего отвез ее на заправку. По словам студентки, после пяти минут разговора парень начал ее душить и изнасиловал. После этого он отвез подростка к метро. Девушка написала заявление в полицию только спустя неделю после инцидента. Он переживает, что это дело могут замять, так как молодой человек — сын миллионера, который занимается маршрутками, перевозками и торговлей.

Сына «маршруточного короля Москвы» подозревают в растлении 16-летней студентки Синергии. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Сына маршруточного короля Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании 16-летней студентки „Синергии“», — пишет telegram-канал. По данным СМИ, Эдуард усадил девочку в свой автомобиль, после чего отвез ее на заправку. По словам студентки, после пяти минут разговора парень начал ее душить и изнасиловал. После этого он отвез подростка к метро. Девушка написала заявление в полицию только спустя неделю после инцидента. Он переживает, что это дело могут замять, так как молодой человек — сын миллионера, который занимается маршрутками, перевозками и торговлей.