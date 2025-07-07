В Индонезии, на острове Флорес, проснулся вулкан Левотоби — он начал извергаться около 12:10 по местному времени (06:10 мск). Как сообщает метеослужба Японии, выброс пепла достиг высоты 19 километров, в связи с чем был объявлен наивысший уровень угрозы для местного населения и гостей региона.
«Около 12:10 (по японскому времени) на вулкане Левотоби произошло крупномасштабное извержение», — говорится в сообщении. По данным японской метеослужбы, сейчас эксперты изучают вероятность возникновения цунами, которое может быть спровоцировано извержением. Жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе чем на шесть километров. По данным синоптиков, в случае образования волны, она способна достичь побережья Японии примерно к 15:30 по местному времени (09:30 мск).
Вулкан Левотоби считается одним из самых активных на территории Индонезии. Этот вулкан состоит из двух вершин: наиболее активная из них — Левотоби Лаки-лаки, достигающая высоты 1584 метра, расположена примерно в двух километрах от более высокой вершины Перемпуан, высота которой составляет 1703 метра.
Индонезия располагается в пределах Тихоокеанского огненного кольца — области, характеризующейся значительной сейсмической и вулканической активностью. В стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 находятся в состоянии активности.
Ранее, 17 июня, вулкан Левотоби Лаки-лаки выбросил в атмосферу столб пепла высотой до 11 километров, в связи с чем национальное вулканологическое агентство повысило уровень опасности до максимального. Извержение произошло в 17:35 по местному времени. Жителям также было запрещено приближаться к вулкану на расстояние восьми километров.
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