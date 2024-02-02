Политика Путин захотел ответить Западу «известным жестом». Видео 02 февраля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 + Владимир Путин отказался показывать Западу какие-либо жесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин захотел показать Западу всем известный жест в ответ на прогнозы недружественных стран о скором развале экономики РФ. Однако глава государства отказался демонстрировать его при девушках. «Хочется показать [Западу] известный жест, но не буду этого делать — здесь много девушек», — сказал Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы» в Туле. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Запад ввел множество экономических санкций в отношении России, чтобы надавить на нее. Тем не менее, несмотря на ограничения, страна демонстрирует стабильность, а ее экономика заняла пятое место среди крупнейших в мире. Президент России Владимир Путин захотел показать Западу всем известный жест в ответ на прогнозы недружественных стран о скором развале экономики РФ. Однако глава государства отказался демонстрировать его при девушках. «Хочется показать [Западу] известный жест, но не буду этого делать — здесь много девушек», — сказал Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы» в Туле. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Запад ввел множество экономических санкций в отношении России, чтобы надавить на нее. Тем не менее, несмотря на ограничения, страна демонстрирует стабильность, а ее экономика заняла пятое место среди крупнейших в мире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям