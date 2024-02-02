Путин захотел ответить Западу «известным жестом». Видео

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин отказался показывать Западу какие-либо жесты Фото:

Президент России Владимир Путин захотел показать Западу всем известный жест в ответ на прогнозы недружественных стран о скором развале экономики РФ. Однако глава государства отказался демонстрировать его при девушках.

«Хочется показать [Западу] известный жест, но не буду этого делать — здесь много девушек», — сказал Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы» в Туле. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

Запад ввел множество экономических санкций в отношении России, чтобы надавить на нее. Тем не менее, несмотря на ограничения, страна демонстрирует стабильность, а ее экономика заняла пятое место среди крупнейших в мире.

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Президент России Владимир Путин захотел показать Западу всем известный жест в ответ на прогнозы недружественных стран о скором развале экономики РФ. Однако глава государства отказался демонстрировать его при девушках. «Хочется показать [Западу] известный жест, но не буду этого делать — здесь много девушек», — сказал Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы» в Туле. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Запад ввел множество экономических санкций в отношении России, чтобы надавить на нее. Тем не менее, несмотря на ограничения, страна демонстрирует стабильность, а ее экономика заняла пятое место среди крупнейших в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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