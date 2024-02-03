03 февраля 2024

В Екатеринбурге полуторагодовая девочка выпала из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок находится в больнице, здоровью девочки ничего не угрожает Фото:

В поселке Исток (входит в состав Екатеринбурга) полуторагодовая девочка выпала из окна третьего этажа и упала в кучу снега. Мама малышки оставила ее под присмотром четырехлетнего сына, сообщили URA.RU в УМВД Екатеринбурга.

«Предварительно установлено, что мать девочки оставила ее под присмотром четырехлетнего сына. Сама же занималась стиркой. О случившемся женщине сообщили соседи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас ребенок находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает, так как сугроб смягчил падение.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку из-за инцидента. Выясняется, как ребенок смог забраться на подоконник и выйти в окно. По ее результатам полиция примет обоснованное решение.

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В поселке Исток (входит в состав Екатеринбурга) полуторагодовая девочка выпала из окна третьего этажа и упала в кучу снега. Мама малышки оставила ее под присмотром четырехлетнего сына, сообщили URA.RU в УМВД Екатеринбурга. «Предварительно установлено, что мать девочки оставила ее под присмотром четырехлетнего сына. Сама же занималась стиркой. О случившемся женщине сообщили соседи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас ребенок находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает, так как сугроб смягчил падение. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку из-за инцидента. Выясняется, как ребенок смог забраться на подоконник и выйти в окно. По ее результатам полиция примет обоснованное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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