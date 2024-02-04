В Перми спортивный клуб продают по цене квартиры

В Перми продают за 2,5 млн рублей спортивный клуб «Шерхан GYM»

05 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В спортклубе есть четыре зала для тренировок Фото: Размик Закарян © URA.RU В Индустриальном районе Перми выставлен на продажу действующий спортивный клуб «Шерхан GYM». Цена — около 2,5 млн рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная малогабаритная квартира на окраине краевой столицы. «Продам действующий бизнес. Спортивный клуб „Шерхан GYM“ на улице Декабристов, 6. Клуб разделен на четыре активные зоны. Это основной тренажерный зал, в котором есть оборудование для работы со свободными весами и грузоблочные тренажеры, а также имеется амортизирующий подиум для тяжелой атлетики. Гантельный зал, зона кардио и зал для занятий йогой и боевыми искусствами. Цена — 2,45 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В описании актива уточняется, что на территории клуба также работает магазин спортивного питания. Он тоже продается. Причиной расставания с бизнесом его владелец назвал запуск нового проекта, которому требуется финансирование. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми по цене квартиры продают клуб для геймеров. Цена действующего бизнеса составляет 3,5 млн рублей.

В Индустриальном районе Перми выставлен на продажу действующий спортивный клуб «Шерхан GYM». Цена — около 2,5 млн рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная малогабаритная квартира на окраине краевой столицы. «Продам действующий бизнес. Спортивный клуб „Шерхан GYM“ на улице Декабристов, 6. Клуб разделен на четыре активные зоны. Это основной тренажерный зал, в котором есть оборудование для работы со свободными весами и грузоблочные тренажеры, а также имеется амортизирующий подиум для тяжелой атлетики. Гантельный зал, зона кардио и зал для занятий йогой и боевыми искусствами. Цена — 2,45 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В описании актива уточняется, что на территории клуба также работает магазин спортивного питания. Он тоже продается. Причиной расставания с бизнесом его владелец назвал запуск нового проекта, которому требуется финансирование. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми по цене квартиры продают клуб для геймеров. Цена действующего бизнеса составляет 3,5 млн рублей.