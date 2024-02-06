Челябинская компания построит весной 12 домов в коттеджном поселке под Курганом

06 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинская компания построит весной 12 домов под Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Челябинская компания «Ин-строй» весной планируют построить в коттеджном поселке Колесниково под Курганом 12 жилых малоэтажных домов. Об этом сообщается в группе Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) в соцсети. Ранее застройщик уже возвел первую часть домов. «Наступившая зима не мешает застройщику ООО Ин-Строй» продолжать строительство жилых домов в коттеджном поселке «Колесниково». Весной компания планирует завершить строительство 12 домов», — говорится в сообщении АО «КИЖК» в соцсети «ВКонтакте». Всего в коттеджном поселке застройщиками «Ин-строй» и ООО «Горячев» возводится 24 жилых дома. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что челябинский застройщик «Ин-Строй» построит около 120 типовых домов в коттеджном поселке. Изначально в Колесниково планировали переселять погорельцев из микрорайона Смолино. Однако власти нашли другие места для пострадавших в майских пожарах. Источники называли несколько причин изменения решения о переселении погорельцев: медленные темпы строительства домов и отсутствие необходимой инфраструктуры.

Челябинская компания «Ин-строй» весной планируют построить в коттеджном поселке Колесниково под Курганом 12 жилых малоэтажных домов. Об этом сообщается в группе Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) в соцсети. Ранее застройщик уже возвел первую часть домов. «Наступившая зима не мешает застройщику ООО Ин-Строй» продолжать строительство жилых домов в коттеджном поселке «Колесниково». Весной компания планирует завершить строительство 12 домов», — говорится в сообщении АО «КИЖК» в соцсети «ВКонтакте». Всего в коттеджном поселке застройщиками «Ин-строй» и ООО «Горячев» возводится 24 жилых дома. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что челябинский застройщик «Ин-Строй» построит около 120 типовых домов в коттеджном поселке. Изначально в Колесниково планировали переселять погорельцев из микрорайона Смолино. Однако власти нашли другие места для пострадавших в майских пожарах. Источники называли несколько причин изменения решения о переселении погорельцев: медленные темпы строительства домов и отсутствие необходимой инфраструктуры.