05 февраля 2024

Бастрыкин взялся за дело свердловского инвалида, живущего в аварийном доме

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за инвалида из Нижнего Тагила, живущего в аварийном доме, который является непригодным для его проживания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и мерах, принимаемых для восстановления прав мужчины», — сообщили в telegram-канале «Следком». Отмечается, что по данному факту свердловскими следователями организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Вероятно, речь идет о 75-летнем пенсионере Андрее Анатольевиче, который живет в доме №37 на улице Юности в Нижнем Тагиле. В конце 2023 года он и его жена обратились к президенту России с жалобой на ужасные условия в муниципальной квартире, пишет агентство «Между строк».

Проблема была замечена сотрудниками «Народного фронта», которые лично посетили пожилую пару и увидели, что жилье не пригодно для жизни, сказано в тексте. Сообщается, что в квартире стены покрыты плесенью, нет нормальной душевой, и пенсионеры вынуждены утеплять стены подушками. Отмечается, что сейчас все обращения по этому вопросу находятся в работе.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за инвалида из Нижнего Тагила, живущего в аварийном доме, который является непригодным для его проживания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и мерах, принимаемых для восстановления прав мужчины», — сообщили в telegram-канале «Следком». Отмечается, что по данному факту свердловскими следователями организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Вероятно, речь идет о 75-летнем пенсионере Андрее Анатольевиче, который живет в доме №37 на улице Юности в Нижнем Тагиле. В конце 2023 года он и его жена обратились к президенту России с жалобой на ужасные условия в муниципальной квартире, пишет агентство «Между строк». Проблема была замечена сотрудниками «Народного фронта», которые лично посетили пожилую пару и увидели, что жилье не пригодно для жизни, сказано в тексте. Сообщается, что в квартире стены покрыты плесенью, нет нормальной душевой, и пенсионеры вынуждены утеплять стены подушками. Отмечается, что сейчас все обращения по этому вопросу находятся в работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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