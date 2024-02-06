Россиянам облегчили доступ в суд

Россиянам стало проще обращаться в суд

06 февраля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

В России упростили доступ к судам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам упростили доступ в суд. Для подачи документов достаточно иметь смартфон или другой гаджет. Этот альтернативный способ, о котором говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Верхового суда РФ Вячеславом Лебедевым 6 февраля, действует и широко применяется, пояснил URA.RU директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. «Требования к техническому оснащению участников судебного процесса растут. Жизнь не стоит на месте. Цифровизация действительно облегчает жизнь, но все-таки некоторые затруднения возникают. Эта система перспективная, нужная, тем не менее ее нужно совершенствовать», — отметил Аграновский. По словам адвоката, для подачи документов в суд необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Как и где получить ее, не каждый понимает. Поэтому сохраняется и традиционный способ подачи документов в суд — на бумаге или по электронной почте (через сайт любого суда). Президент Владимир Путин, встречаясь с председателем Верховного суда, на съездах судей, всегда говорит о необходимости обеспечить открытость и доступность для людей судебной системы. Это, в частности, достигается через электронный документооборот. Только в 2023 году, как сказал Путин, «в суды различных инстанций было подано около 9 млн документов в электронном виде». «Возникают, конечно, и вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан», — заметил президент. Лебедев подтвердил эту цифру. Он также отметил, что в рассмотрении дел стала чаще использоваться видео-конференц-связь, веб-конференции, возможности государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие». «К ней за год обратились около 11 миллиардов пользователей, — сообщил глава Верховного суда, чем удивил президента. — Граждане активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему и получить ответы на те вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд. Так что это очень эффективно. Мы стараемся эти возможности расширять». Цифровизация судебного процесса облегчает работу и самим судьям, количество рассматриваемых дел у которых сократилось совсем незначительно — всего на 4%. Но это существенное количество — 39 миллионов. Как пояснил URA.RU адвокат Дмитрий Аграновский, внедрение электронных сервисов в работу судов будет продолжаться. Но система должна пройти наладку, чтобы действовать без сбоев. «Форсировать эти процессы не стоит. Какое-то время две системы (традиционная и электронная формы) будут действовать параллельно. Конечно, все будет как-то стандартизировано, доработается, потому что цифровизация действительно облегчает задачу [и гражданам, и работникам судов, и юристам]», — отметил адвокат. Владимир Путин регулярно встречается с председателем Верховного суда. В 2023 году они беседовали дважды — в мае и в августе. На августовской встрече в Кремле Путин вручил Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам упростили доступ в суд. Для подачи документов достаточно иметь смартфон или другой гаджет. Этот альтернативный способ, о котором говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Верхового суда РФ Вячеславом Лебедевым 6 февраля, действует и широко применяется, пояснил URA.RU директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. «Требования к техническому оснащению участников судебного процесса растут. Жизнь не стоит на месте. Цифровизация действительно облегчает жизнь, но все-таки некоторые затруднения возникают. Эта система перспективная, нужная, тем не менее ее нужно совершенствовать», — отметил Аграновский. По словам адвоката, для подачи документов в суд необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Как и где получить ее, не каждый понимает. Поэтому сохраняется и традиционный способ подачи документов в суд — на бумаге или по электронной почте (через сайт любого суда). Президент Владимир Путин, встречаясь с председателем Верховного суда, на съездах судей, всегда говорит о необходимости обеспечить открытость и доступность для людей судебной системы. Это, в частности, достигается через электронный документооборот. Только в 2023 году, как сказал Путин, «в суды различных инстанций было подано около 9 млн документов в электронном виде». «Возникают, конечно, и вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан», — заметил президент. Лебедев подтвердил эту цифру. Он также отметил, что в рассмотрении дел стала чаще использоваться видео-конференц-связь, веб-конференции, возможности государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие». «К ней за год обратились около 11 миллиардов пользователей, — сообщил глава Верховного суда, чем удивил президента. — Граждане активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему и получить ответы на те вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд. Так что это очень эффективно. Мы стараемся эти возможности расширять». Цифровизация судебного процесса облегчает работу и самим судьям, количество рассматриваемых дел у которых сократилось совсем незначительно — всего на 4%. Но это существенное количество — 39 миллионов. Как пояснил URA.RU адвокат Дмитрий Аграновский, внедрение электронных сервисов в работу судов будет продолжаться. Но система должна пройти наладку, чтобы действовать без сбоев. «Форсировать эти процессы не стоит. Какое-то время две системы (традиционная и электронная формы) будут действовать параллельно. Конечно, все будет как-то стандартизировано, доработается, потому что цифровизация действительно облегчает задачу [и гражданам, и работникам судов, и юристам]», — отметил адвокат. Владимир Путин регулярно встречается с председателем Верховного суда. В 2023 году они беседовали дважды — в мае и в августе. На августовской встрече в Кремле Путин вручил Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного.