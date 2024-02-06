06 февраля 2024

Пермяка оштрафовали из-за опасной свалки

Пермский бизнесмен получил штраф за свалку, угрожавшую пожаром соседям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревенские пейзажи. Зима, дрова, полено
На земле предпринимателя хранились материалы, которые могли привести к пожару (архивное фото) Фото:

Пермский бизнесмен получил штраф за хранение легковоспламеняющихся материалов на своем участке. В прокуратуре подчеркнули, ведомство настояло — нарушения правил пожарной безопасности должны быть устранены, но гражданин проигнорировал решение надзорного органа, дело передали в Ординский районный суд Пермского края.

«В черте Сосновки на земельном участке индивидуального предпринимателя складировались остатки лесопиления, горбыля и опила, наличие которых создавало угрозу возникновения пожара на прилегающих территориях. После проверки прокуратуры нарушения не были устранены. Гражданин был привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение требований прокурора карается штрафом — прим. URA.RU)», — написано на сайте прокуратуры Пермского края. В суд также поступило заявление с требованием обязать ответчика ликвидировать несанкционированную свалку.

Суд исковые требования удовлетворил. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский бизнесмен получил штраф за хранение легковоспламеняющихся материалов на своем участке. В прокуратуре подчеркнули, ведомство настояло — нарушения правил пожарной безопасности должны быть устранены, но гражданин проигнорировал решение надзорного органа, дело передали в Ординский районный суд Пермского края. «В черте Сосновки на земельном участке индивидуального предпринимателя складировались остатки лесопиления, горбыля и опила, наличие которых создавало угрозу возникновения пожара на прилегающих территориях. После проверки прокуратуры нарушения не были устранены. Гражданин был привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение требований прокурора карается штрафом — прим. URA.RU)», — написано на сайте прокуратуры Пермского края. В суд также поступило заявление с требованием обязать ответчика ликвидировать несанкционированную свалку. Суд исковые требования удовлетворил. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...