Пермяка оштрафовали из-за опасной свалки

Пермский бизнесмен получил штраф за хранение легковоспламеняющихся материалов на своем участке. В прокуратуре подчеркнули, ведомство настояло — нарушения правил пожарной безопасности должны быть устранены, но гражданин проигнорировал решение надзорного органа, дело передали в Ординский районный суд Пермского края.
«В черте Сосновки на земельном участке индивидуального предпринимателя складировались остатки лесопиления, горбыля и опила, наличие которых создавало угрозу возникновения пожара на прилегающих территориях. После проверки прокуратуры нарушения не были устранены. Гражданин был привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение требований прокурора карается штрафом — прим. URA.RU)», — написано на сайте прокуратуры Пермского края. В суд также поступило заявление с требованием обязать ответчика ликвидировать несанкционированную свалку.
Суд исковые требования удовлетворил. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.
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