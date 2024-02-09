Текслер показал министру спорта РФ Матыцину академию хоккея «Трактор». Видео

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Академия Трактор. Челябинск
Олег Матыцин и Алексей Текслер с юными хоккеистами Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомил министра спорта России Олега Матыцина с работой академии хоккея «Трактор». Об этом с места событий 9 февраля сообщает корреспондент URA.RU.

«Новая база академии дала новые возможности. Основная идея — собрать сборные по всем возрастам, которые играют в первенстве и чемпионате России, и помочь ребятам достичь максимального спортивного результата», — сообщил Текслер Матыцину.

Министр пообщался с юными воспитанниками академии и их родителями. Также Матыцин и Текслер опробовали спортивное снаряжение, забросив несколько шайб в ворота в тренировочном зале академии.

Новая база академии хоккея «Трактор» включает в себя два ледовых поля, зал для общей физической подготовки, бросковый и тренажерный залы. Академия приспособлена для проживания спортсменов. Здесь есть общежитие на 120 человек и столовая на 100 посадочных мест. Дети школьного возраста имеют возможность продолжать обучение.

Олег Матыцин работает в Челябинске 9 и 10 февраля. Он примет участие в «Лыжне России» на стадионе имени Елены Елесиной.

Академия Трактор. Челябинск
Министр и губернатор взяли в руки клюшки
Фото:
Академия Трактор. Челябинск
Олег Матыцин сказал спортсменам, что он с ними — одна команда
Фото:
Академия Трактор. Челябинск
В академии созданы все условия для тренировок
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомил министра спорта России Олега Матыцина с работой академии хоккея «Трактор». Об этом с места событий 9 февраля сообщает корреспондент URA.RU. «Новая база академии дала новые возможности. Основная идея — собрать сборные по всем возрастам, которые играют в первенстве и чемпионате России, и помочь ребятам достичь максимального спортивного результата», — сообщил Текслер Матыцину. Министр пообщался с юными воспитанниками академии и их родителями. Также Матыцин и Текслер опробовали спортивное снаряжение, забросив несколько шайб в ворота в тренировочном зале академии. Новая база академии хоккея «Трактор» включает в себя два ледовых поля, зал для общей физической подготовки, бросковый и тренажерный залы. Академия приспособлена для проживания спортсменов. Здесь есть общежитие на 120 человек и столовая на 100 посадочных мест. Дети школьного возраста имеют возможность продолжать обучение. Олег Матыцин работает в Челябинске 9 и 10 февраля. Он примет участие в «Лыжне России» на стадионе имени Елены Елесиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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