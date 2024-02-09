Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомил министра спорта России Олега Матыцина с работой академии хоккея «Трактор». Об этом с места событий 9 февраля сообщает корреспондент URA.RU.
«Новая база академии дала новые возможности. Основная идея — собрать сборные по всем возрастам, которые играют в первенстве и чемпионате России, и помочь ребятам достичь максимального спортивного результата», — сообщил Текслер Матыцину.
Министр пообщался с юными воспитанниками академии и их родителями. Также Матыцин и Текслер опробовали спортивное снаряжение, забросив несколько шайб в ворота в тренировочном зале академии.
Новая база академии хоккея «Трактор» включает в себя два ледовых поля, зал для общей физической подготовки, бросковый и тренажерный залы. Академия приспособлена для проживания спортсменов. Здесь есть общежитие на 120 человек и столовая на 100 посадочных мест. Дети школьного возраста имеют возможность продолжать обучение.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомил министра спорта России Олега Матыцина с работой академии хоккея «Трактор». Об этом с места событий 9 февраля сообщает корреспондент URA.RU. «Новая база академии дала новые возможности. Основная идея — собрать сборные по всем возрастам, которые играют в первенстве и чемпионате России, и помочь ребятам достичь максимального спортивного результата», — сообщил Текслер Матыцину. Министр пообщался с юными воспитанниками академии и их родителями. Также Матыцин и Текслер опробовали спортивное снаряжение, забросив несколько шайб в ворота в тренировочном зале академии. Новая база академии хоккея «Трактор» включает в себя два ледовых поля, зал для общей физической подготовки, бросковый и тренажерный залы. Академия приспособлена для проживания спортсменов. Здесь есть общежитие на 120 человек и столовая на 100 посадочных мест. Дети школьного возраста имеют возможность продолжать обучение. Олег Матыцин работает в Челябинске 9 и 10 февраля. Он примет участие в «Лыжне России» на стадионе имени Елены Елесиной.