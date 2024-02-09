Олег Матыцин и Алексей Текслер с юными хоккеистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомил министра спорта России Олега Матыцина с работой академии хоккея «Трактор». Об этом с места событий 9 февраля сообщает корреспондент URA.RU.

«Новая база академии дала новые возможности. Основная идея — собрать сборные по всем возрастам, которые играют в первенстве и чемпионате России, и помочь ребятам достичь максимального спортивного результата», — сообщил Текслер Матыцину.

Министр пообщался с юными воспитанниками академии и их родителями. Также Матыцин и Текслер опробовали спортивное снаряжение, забросив несколько шайб в ворота в тренировочном зале академии.

Новая база академии хоккея «Трактор» включает в себя два ледовых поля, зал для общей физической подготовки, бросковый и тренажерный залы. Академия приспособлена для проживания спортсменов. Здесь есть общежитие на 120 человек и столовая на 100 посадочных мест. Дети школьного возраста имеют возможность продолжать обучение.

Олег Матыцин работает в Челябинске 9 и 10 февраля. Он примет участие в «Лыжне России» на стадионе имени Елены Елесиной.

Министр и губернатор взяли в руки клюшки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Матыцин сказал спортсменам, что он с ними — одна команда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU