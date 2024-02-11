Пропавший не выходит на связь с 4 февраля
Волонтеры просят помочь в поисках 21-летнего жителя Перми Павла Каменева, который с 4 февраля не выходит на связь с родственниками. Предполагают, что он может находиться в Суксуне.
«Пропал человек — Каменев Павел Дмитриевич. Последний раз выходил на связь 4 февраля 2024 года. Предположительно, находился в Суксуне», — сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы пропавшего — рост 180 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы. В день пропажи Павел был одет в коричневую куртку с меховым капюшоном и темные спортивные штаны.
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