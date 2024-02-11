11 февраля 2024

Волонтеры ищут пермяка, который неделю не выходит на связь с родственниками. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Пропавший не выходит на связь с 4 февраля Фото:

Волонтеры просят помочь в поисках 21-летнего жителя Перми Павла Каменева, который с 4 февраля не выходит на связь с родственниками. Предполагают, что он может находиться в Суксуне.

«Пропал человек — Каменев Павел Дмитриевич. Последний раз выходил на связь 4 февраля 2024 года. Предположительно, находился в Суксуне», — сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего — рост 180 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы. В день пропажи Павел был одет в коричневую куртку с меховым капюшоном и темные спортивные штаны.

Фото:

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Волонтеры просят помочь в поисках 21-летнего жителя Перми Павла Каменева, который с 4 февраля не выходит на связь с родственниками. Предполагают, что он может находиться в Суксуне. «Пропал человек — Каменев Павел Дмитриевич. Последний раз выходил на связь 4 февраля 2024 года. Предположительно, находился в Суксуне», — сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». Приметы пропавшего — рост 180 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы. В день пропажи Павел был одет в коричневую куртку с меховым капюшоном и темные спортивные штаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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