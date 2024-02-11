11 февраля 2024

Екатеринбуржцы забронировали БДСМ-апартаменты на 14 февраля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, бдсм вечеринка, blue velvet
В Екатеринбурге ажиотаж на БДСМ-апартаменты ко Дню всех влюбленных Фото:

Екатеринбуржцы забронировали почти все БДСМ-апартаменты ко Дню всех влюбленных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители отеля bdsm96.

«К праздникам обычно есть ажиотаж, и номера бронируют заранее. На данный момент у нас остался свободен один номер на 14 февраля», — заявил администратор БДСМ-отеля.

Всего на сайте отеля предлагается четыре номера к бронированию. Апартаменты под названием «Красный» и «Серый» в здании на Шейнкмана, 86а, уже заняты. В доме на Малышева, 46а, занят «ЛОФТ», но свободен для бронирования единственный номер — «Черный». Ориентировочная стоимость бронирования всех апартаментов — от семи тысяч рублей.

В бронирование БДСМ-номеров входит оборудование для парных развлечений и набор аксессуаров (наручники, плети). Также, как в обычном отеле, посетители получают набор полотенец, одноразовые тапочки и гигиенические принадлежности для двоих.

Выставленные на сайте «Авито» посуточные БДСМ-квартиры на улицах Краснолесья,10, и Лучистой, 8, также оказались забронированы ко Дню всех влюбленных. Стоимость этих апартаментов указана от 6 500 рублей за сутки. Будущим клиентам гарантируют анонимность, а также сообщают, что перед каждым заселением проводится тщательная санитарная обработка c применением профильной химии.

БДСМ-отели пользуются популярностью у екатеринбуржцев
БДСМ-отели пользуются популярностью у екатеринбуржцев
Фото:
БДСМ-квартиры также оказались заняты на 14 февраля
БДСМ-квартиры также оказались заняты на 14 февраля
Фото:
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Екатеринбуржцы забронировали почти все БДСМ-апартаменты ко Дню всех влюбленных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители отеля bdsm96. «К праздникам обычно есть ажиотаж, и номера бронируют заранее. На данный момент у нас остался свободен один номер на 14 февраля», — заявил администратор БДСМ-отеля. Всего на сайте отеля предлагается четыре номера к бронированию. Апартаменты под названием «Красный» и «Серый» в здании на Шейнкмана, 86а, уже заняты. В доме на Малышева, 46а, занят «ЛОФТ», но свободен для бронирования единственный номер — «Черный». Ориентировочная стоимость бронирования всех апартаментов — от семи тысяч рублей. В бронирование БДСМ-номеров входит оборудование для парных развлечений и набор аксессуаров (наручники, плети). Также, как в обычном отеле, посетители получают набор полотенец, одноразовые тапочки и гигиенические принадлежности для двоих. Выставленные на сайте «Авито» посуточные БДСМ-квартиры на улицах Краснолесья,10, и Лучистой, 8, также оказались забронированы ко Дню всех влюбленных. Стоимость этих апартаментов указана от 6 500 рублей за сутки. Будущим клиентам гарантируют анонимность, а также сообщают, что перед каждым заселением проводится тщательная санитарная обработка c применением профильной химии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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