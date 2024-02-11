Екатеринбуржцы забронировали БДСМ-апартаменты на 14 февраля. Фото

12 февраля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ажиотаж на БДСМ-апартаменты ко Дню всех влюбленных Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы забронировали почти все БДСМ-апартаменты ко Дню всех влюбленных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители отеля bdsm96. «К праздникам обычно есть ажиотаж, и номера бронируют заранее. На данный момент у нас остался свободен один номер на 14 февраля», — заявил администратор БДСМ-отеля. Всего на сайте отеля предлагается четыре номера к бронированию. Апартаменты под названием «Красный» и «Серый» в здании на Шейнкмана, 86а, уже заняты. В доме на Малышева, 46а, занят «ЛОФТ», но свободен для бронирования единственный номер — «Черный». Ориентировочная стоимость бронирования всех апартаментов — от семи тысяч рублей. В бронирование БДСМ-номеров входит оборудование для парных развлечений и набор аксессуаров (наручники, плети). Также, как в обычном отеле, посетители получают набор полотенец, одноразовые тапочки и гигиенические принадлежности для двоих. Выставленные на сайте «Авито» посуточные БДСМ-квартиры на улицах Краснолесья,10, и Лучистой, 8, также оказались забронированы ко Дню всех влюбленных. Стоимость этих апартаментов указана от 6 500 рублей за сутки. Будущим клиентам гарантируют анонимность, а также сообщают, что перед каждым заселением проводится тщательная санитарная обработка c применением профильной химии. БДСМ-отели пользуются популярностью у екатеринбуржцев Фото: сайт bdsm96.ru БДСМ-квартиры также оказались заняты на 14 февраля Фото: сайт недвижимости «Авито» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы забронировали почти все БДСМ-апартаменты ко Дню всех влюбленных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители отеля bdsm96. «К праздникам обычно есть ажиотаж, и номера бронируют заранее. На данный момент у нас остался свободен один номер на 14 февраля», — заявил администратор БДСМ-отеля. Всего на сайте отеля предлагается четыре номера к бронированию. Апартаменты под названием «Красный» и «Серый» в здании на Шейнкмана, 86а, уже заняты. В доме на Малышева, 46а, занят «ЛОФТ», но свободен для бронирования единственный номер — «Черный». Ориентировочная стоимость бронирования всех апартаментов — от семи тысяч рублей. В бронирование БДСМ-номеров входит оборудование для парных развлечений и набор аксессуаров (наручники, плети). Также, как в обычном отеле, посетители получают набор полотенец, одноразовые тапочки и гигиенические принадлежности для двоих. Выставленные на сайте «Авито» посуточные БДСМ-квартиры на улицах Краснолесья,10, и Лучистой, 8, также оказались забронированы ко Дню всех влюбленных. Стоимость этих апартаментов указана от 6 500 рублей за сутки. Будущим клиентам гарантируют анонимность, а также сообщают, что перед каждым заселением проводится тщательная санитарная обработка c применением профильной химии.