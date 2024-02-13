Путин поручил разработать концепцию наставничества в России

13 февраля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Согласно поручению Путина, концепция развития наставничества будет существовать до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам совмещенных пресс-конференции и прямой линии президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, согласно которым в стране будет разработана концепция наставничества. Она будет существовать до 2030 года, разработкой займутся Минпросвещения и Минобрнауки. Об этом сообщает Кремль. «Разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года», — передает Кремль информацию из поручения. В разработке будут участвовать Минобрнауки и Минпросвещения. Отмечается, что на правительства возложили ответственность по привлечению к наставнической работе выдающихся лиц, а также участников спецоперации. Помимо прочего, ведомствам при участии «Движения первых», АНО «Россия — страна возможностей» и крупных предприятий поручено разработать дисциплины и курсы по формированию навыков эффективного наставничества. Также следует предусмотреть их включение в программы повышения квалификации работников и руководителей организаций реального сектора и социальной сферы. Ранее Путин утвердил перечень поручений, согласно которым будут ускорены выплаты участникам СВО и будет создана особая экономическая зона в Белгородской области. Также на новые регионы будет распространена льготная ипотека под 2% годовых на покупку вторичного жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам совмещенных пресс-конференции и прямой линии президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, согласно которым в стране будет разработана концепция наставничества. Она будет существовать до 2030 года, разработкой займутся Минпросвещения и Минобрнауки. Об этом сообщает Кремль. «Разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года», — передает Кремль информацию из поручения. В разработке будут участвовать Минобрнауки и Минпросвещения. Отмечается, что на правительства возложили ответственность по привлечению к наставнической работе выдающихся лиц, а также участников спецоперации. Помимо прочего, ведомствам при участии «Движения первых», АНО «Россия — страна возможностей» и крупных предприятий поручено разработать дисциплины и курсы по формированию навыков эффективного наставничества. Также следует предусмотреть их включение в программы повышения квалификации работников и руководителей организаций реального сектора и социальной сферы. Ранее Путин утвердил перечень поручений, согласно которым будут ускорены выплаты участникам СВО и будет создана особая экономическая зона в Белгородской области. Также на новые регионы будет распространена льготная ипотека под 2% годовых на покупку вторичного жилья.