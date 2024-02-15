Организаторы рассказали, как вернуть деньги за отмененный концерт Лолиты

Организаторы пермского концерта Лолиты начали возвращать деньги за билеты

Концерт официально отменен Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Организаторы пермского концерта Лолиты Милявской официально подтвердили его отмену. В компании «Артисты и звезды» сообщили, что деньги за билеты можно вернуть.

«Уважаемые зрители, к сожалению, концерт Лолиты в Перми отменен. Если вы приобретали билеты на сайте artzvezdy.ru, пожалуйста, оформите заявку на возврат билетов в разделе сайта „Оплата и возврат“», — сообщается на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».

После оформления возврата деньги придут на счет в срок от трех до 30 дней. Если кто-то покупал билеты у других операторов, то обращаться за возвратом денег нужно к ним.

О срыве концерта Лолиты в Перми стало известно 13 февраля. Ее выступления начали отменять после участия певицы в скандальной «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. После отмены российского тура Лолита в ответ на упреки активистов отметила, что была одной из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске. За помощь российским бойцам она даже получила медаль. В конце обращения артистка заявила, что будет восстанавливать храм в одном из новых российских регионов.