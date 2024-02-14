Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов РФ

14 февраля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Лолита напомнила, что была одной из первых, кто устроила концерты в Донецке и Луганске. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российская артистка, участница «голой вечеринки» Лолита Милявская заявила, что будет восстанавливать храм в одном из новых российских регионов. Об этом сообщила певица в своем telegram-канале. «Я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так. Я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться», — заявила Лолита в видеообращении в своем telegram-канале. Она отметила, что ежедневно ей поступают оскорбительные сообщения. По ее словам, на протяжении многих лет она ездила по госпиталям во время вооруженных столкновений. Лолита отметила, что ранее получила медаль за помощь российским бойцам. Она напомнила, что ей на десять лет запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Певица подчеркнула, что была одной из первых, кто устроила концерты в Донецке и Луганске. Ранее сообщалось, что российские города начали отменять концерты Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринки», передают « Дни.ру» . В конце декабря она участвовала в мероприятии блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». По словам Ивлеевой, у вечеринки был «голый» дресс-код. Вечеринку посетили многие известные артисты. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Лолита может распрощаться с карьерой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская артистка, участница «голой вечеринки» Лолита Милявская заявила, что будет восстанавливать храм в одном из новых российских регионов. Об этом сообщила певица в своем telegram-канале. «Я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так. Я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться», — заявила Лолита в видеообращении в своем telegram-канале. Она отметила, что ежедневно ей поступают оскорбительные сообщения. По ее словам, на протяжении многих лет она ездила по госпиталям во время вооруженных столкновений. Лолита отметила, что ранее получила медаль за помощь российским бойцам. Она напомнила, что ей на десять лет запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Певица подчеркнула, что была одной из первых, кто устроила концерты в Донецке и Луганске. Ранее сообщалось, что российские города начали отменять концерты Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринки», передают «Дни.ру». В конце декабря она участвовала в мероприятии блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». По словам Ивлеевой, у вечеринки был «голый» дресс-код. Вечеринку посетили многие известные артисты. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Лолита может распрощаться с карьерой.