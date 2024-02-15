Житель Миасса Челябинской области Сергей Юдин, вернувшись со спецоперации, получил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в челябинском пункте отбора на военную службу по контракту.
«В феврале прошлого года Сергей Владимирович ушел добровольцем отстаивать интересы нашей страны на СВО. В должности пулеметчика подразделения БАРС 13 участвовал в освобождении населенных пунктов. Спустя год вернулся в родной Миасс к семье», — уточнили в организации
Боец рассказал, что на передовой чувствовалась помощь тыла. К ним постоянно приходили гуманитарные грузы со всем необходимым.
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