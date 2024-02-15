15 февраля 2024

Участник СВО из Миасса получил госнаграду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Жителя Миасса наградили за участие в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Миасса Челябинской области Сергей Юдин, вернувшись со спецоперации, получил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в челябинском пункте отбора на военную службу по контракту.

«В феврале прошлого года Сергей Владимирович ушел добровольцем отстаивать интересы нашей страны на СВО. В должности пулеметчика подразделения БАРС 13 участвовал в освобождении населенных пунктов. Спустя год вернулся в родной Миасс к семье», — уточнили в организации

Боец рассказал, что на передовой чувствовалась помощь тыла. К ним постоянно приходили гуманитарные грузы со всем необходимым.

Боец удостоен госнаграды
Боец удостоен госнаграды
Житель Миасса вернулся домой с СВО
Житель Миасса вернулся домой с СВО

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Житель Миасса Челябинской области Сергей Юдин, вернувшись со спецоперации, получил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в челябинском пункте отбора на военную службу по контракту. «В феврале прошлого года Сергей Владимирович ушел добровольцем отстаивать интересы нашей страны на СВО. В должности пулеметчика подразделения БАРС 13 участвовал в освобождении населенных пунктов. Спустя год вернулся в родной Миасс к семье», — уточнили в организации Боец рассказал, что на передовой чувствовалась помощь тыла. К ним постоянно приходили гуманитарные грузы со всем необходимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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