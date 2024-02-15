15 февраля 2024

Челябинцев предупредили о помехах в телерадиовещании

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за совпадения орбит солнца и спутника могут появиться помехи Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о помехах и даже перерывах в телерадиовещании, которые могут произойти с 20 февраля по 8 марта из-за солнечной интерференции. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«20 февраля в Челябинской области начинается весенняя солнечная интерференция — сезонное явление, которое может привести к ослаблению телевизионного сигнала в дневное время. Кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 8 марта», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Специалисты мэрии отметили, что в этот период Солнце перемещается из Южного полушария в Северное, вставая на несколько минут в сутки на одну линию со спутниками связи, находящимися на экваторе, и заглушая их сигналы. Цифровое вещание умеет частично выравнивать эти помехи путем подключения альтернативных источников сигнала, однако весной и осенью полностью устранить перебои невозможно.

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Жителей Челябинской области предупредили о помехах и даже перерывах в телерадиовещании, которые могут произойти с 20 февраля по 8 марта из-за солнечной интерференции. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. «20 февраля в Челябинской области начинается весенняя солнечная интерференция — сезонное явление, которое может привести к ослаблению телевизионного сигнала в дневное время. Кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 8 марта», — рассказали в пресс-службе мэрии. Специалисты мэрии отметили, что в этот период Солнце перемещается из Южного полушария в Северное, вставая на несколько минут в сутки на одну линию со спутниками связи, находящимися на экваторе, и заглушая их сигналы. Цифровое вещание умеет частично выравнивать эти помехи путем подключения альтернативных источников сигнала, однако весной и осенью полностью устранить перебои невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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