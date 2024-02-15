Челябинцев предупредили о помехах в телерадиовещании

Жителей Челябинской области предупредили о помехах и даже перерывах в телерадиовещании, которые могут произойти с 20 февраля по 8 марта из-за солнечной интерференции. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«20 февраля в Челябинской области начинается весенняя солнечная интерференция — сезонное явление, которое может привести к ослаблению телевизионного сигнала в дневное время. Кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 8 марта», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Специалисты мэрии отметили, что в этот период Солнце перемещается из Южного полушария в Северное, вставая на несколько минут в сутки на одну линию со спутниками связи, находящимися на экваторе, и заглушая их сигналы. Цифровое вещание умеет частично выравнивать эти помехи путем подключения альтернативных источников сигнала, однако весной и осенью полностью устранить перебои невозможно.
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