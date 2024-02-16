Мишустин поздравил Али Асадова с назначением премьер-министром Азербайджана

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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Михаил Мишустин отметил важность дальнейшего сотрудничество РФ с Азербайджаном Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Он поздравил его с назначением на должность.

«Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана», — говорится в сообщении правительства России, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Мишустин отметил важность дальнейшего сотрудничество РФ с Азербайджаном в различных сферах. Кроме того, политики обсудили ход реализации крупных совместных проектов в различных областях.

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на своем заседании дал согласие на назначение Али Асадова премьер-министром страны. Кандидатуру Асадова поддержали 105 депутатов при одном проголосовавшем против и одном воздержавшемся.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Он поздравил его с назначением на должность. «Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана», — говорится в сообщении правительства России, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Мишустин отметил важность дальнейшего сотрудничество РФ с Азербайджаном в различных сферах. Кроме того, политики обсудили ход реализации крупных совместных проектов в различных областях. Милли меджлис (парламент) Азербайджана на своем заседании дал согласие на назначение Али Асадова премьер-министром страны. Кандидатуру Асадова поддержали 105 депутатов при одном проголосовавшем против и одном воздержавшемся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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