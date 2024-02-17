Силовики собирают показания на транспортных чиновников Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали трех автобусных перевозчиков — из-за денег от мэрии

Под уголовное дело могут попасть сразу несколько статусных руководителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Силовики собирают показания на сотрудников транспортного комитета мэрии Екатеринбурга, которые участвовали в предоставлении так называемых «ковидных» субсидий нескольким подрядчикам администрации. Как стало известно URA.RU, на неделе (вероятно, 13 февраля) УФСБ провело серию задержаний.

На допросы, по словам источника агентства в отрасли, были доставлены директора компаний «Авто Гамма» (Олег Пьянков), «УралТрейд» (Алексей Карпычев) и «Пегас» (Елена Романова), обслуживающих по контрактам с властями 16 автобусных маршрутов. Еще в августе 2023 года URA.RU сообщало, что городская Счетная палата установила, что в 2021—2022 годах администрация с нарушениями выделила названным компаниям 41,8 миллиона рублей в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса.

Часть материалов передали в правоохранительные органы и лично прокурору области Борису Крылову. А сопротивлявшийся транспортный комитет вынудили возвращать эти средства через суд. Перевозчики выступили с ответными исками. Разбирательство продолжается. Интересно при этом, что контрольно-ревизионное управление мэрии позднее выявило аналогичные нарушения в муниципальном «Гортрансе», но последствий это не имеет.

Как утверждает источник, Пьянкова, Романову и Карпычева отпустили. «Они сотрудничают», — объяснил собеседник. Его слова косвенно подтверждаются тем, что в районные суды материалы в отношении Пьянкова, Романовой и Карпычева — для избрания меры пресечения — не поступали. А информация источника о том, что якобы также были задержаны учредители компаний-перевозчиков (то есть компаньон Карпычева в «УралТрейде» Сергей Кочнев, Денис Половов из «Авто Гаммы» и компаньоны Романовой в «Пегасе» Марс Исмаилов и Леонид Гвоздарев), подтверждений пока не находит.

В «УралТрейде» от комментариев воздерживаются. В «Пегасе» на звонок корреспондента не отреагировали, а в «Авто Гамме» ответить на вопрос по теме днем 18 февраля затруднились. Редакция готова предоставить фирмам возможность высказаться.

Второй источник URA.RU — близкий к муниципальной власти — знает, что конечной целью силовиков «является сбор фактуры в отношении как минимум руководителей транспортного комитета [мэрии]». «А то и выше. Многие в комитете переживают в последние дни», — передал собеседник. В УФСБ участие ведомства в этой истории, впрочем, пока не подтверждают.

В конце 2023 года агентство рассказывало о перестановках в транспортном блоке горадминистрации. Мэр Алексей Орлов, пытаясь преодолеть кризис в отрасли, передал курирующие полномочия вице-мэру по строительству Рустаму Галямову (с 1 января 2024-го). Прежде они были в руках у вице-мэра Алексея Бубнова — с 2018 года.