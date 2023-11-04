В окружении мэра Екатеринбурга появилась опасная связка экс-прокуроров

Мэрия потребовала с перевозчиков Екатеринбурга десятки миллионов

05 ноября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

С главами обеих структур Алексей Орлов имеет прямой контакт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук, экс-начальник одного из управлений свердлвоской прокуратуры, и руководитель контрольно-ревизионного управления мэрии (КРУ) Вадим Суровцев — бывший прокурор Кургана — начали работать в неформальной связке. Первый добился, чтобы мэрия затребовала с транспортных компаний десятки миллионов рублей, а второй нагрянул с большой проверкой в муниципальный «Гортранс». В августе Счетная палата по итогам проверки отчиталась: в 2021—2022 годах транспортный комитет мэрии с нарушениями предоставил субсидии на сумму 41,8 млн трем автобусным перевозчикам — компаниям «Авто Гамма», «УралТрейд» (их связывают с разными авторитетными бизнес-группами) и «Пегас». Начальнику комитета Игорю Ощепкову предписали вернуть эти деньги в бюджет, а часть материалов передали в правоохранительные органы, в частности, лично прокурору области Борису Крылову. После этого начался аппаратный спор: ни перевозчики, ни чиновники не соглашались с претензиями. «Но на прошлой неделе комитет все же направил бизнесу требования о возврате субсидий», — рассказал источник, близкий к администрации. По его словам, дедлайн — до конца следующей недели. Информацию корреспонденту подтвердил источник непосредственно в муниципальной власти. «Не буду комментировать», — ответил URA.RU начальник комитета Игорь Ощепков. Один из перевозчиков — «УралТрейд» — подал на Счетную палату в арбитражный суд (материалы есть в картотеке). По данным агентства, еще летом Гетманчук и Суровцев, прежде не работавшие сообща, якобы условились, что такие крупные отрасли, как транспортная, будут проверять совместными усилиями, поскольку у каждого по отдельности ресурсов немного. Известно, например, что Гетманчук постоянно просит увеличить ему штат, но финансисты мэрии против. Вадим Суровцев возглавил КРУ в июне 2021-го Фото: Илья Московец © URA.RU Якобы следуя этой новой договоренности, осенью Суровцев и вышел с проверкой в Центр организации движения (ЦОД), перед этим проверенный Счетной палатой, и в «Гортранс», на который у аудиторов не хватило времени и сил. По данным агентства, свои претензии КРУ оформит в ближайшее время. Чиновники всерьез опасаются, что Суровцев, как и его коллега, потребует от предприятия вернуть огромную (якобы порядка 600-700 млн) субсидию в бюджет. «Если МУП получит такую претензию, можно будет говорить о банкротстве», — рассказал один из источников. Еще один собеседник агентства, впрочем, отметил, что, по его данным, этого не будет. Он также предположил, что чего-то подобного в ближайшее время стоит ожидать и в других финансовоемких сферах. Например, в культуре или образовании. По телефону, имеющемуся в распоряжении редакции, Суровцев оказался недоступен. Гетманчук на звонок корреспондента не ответил, а сообщение в мессенджере пока не прочитал. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук, экс-начальник одного из управлений свердлвоской прокуратуры, и руководитель контрольно-ревизионного управления мэрии (КРУ) Вадим Суровцев — бывший прокурор Кургана — начали работать в неформальной связке. Первый добился, чтобы мэрия затребовала с транспортных компаний десятки миллионов рублей, а второй нагрянул с большой проверкой в муниципальный «Гортранс». В августе Счетная палата по итогам проверки отчиталась: в 2021—2022 годах транспортный комитет мэрии с нарушениями предоставил субсидии на сумму 41,8 млн трем автобусным перевозчикам — компаниям «Авто Гамма», «УралТрейд» (их связывают с разными авторитетными бизнес-группами) и «Пегас». Начальнику комитета Игорю Ощепкову предписали вернуть эти деньги в бюджет, а часть материалов передали в правоохранительные органы, в частности, лично прокурору области Борису Крылову. После этого начался аппаратный спор: ни перевозчики, ни чиновники не соглашались с претензиями. «Но на прошлой неделе комитет все же направил бизнесу требования о возврате субсидий», — рассказал источник, близкий к администрации. По его словам, дедлайн — до конца следующей недели. Информацию корреспонденту подтвердил источник непосредственно в муниципальной власти. «Не буду комментировать», — ответил URA.RU начальник комитета Игорь Ощепков. Один из перевозчиков — «УралТрейд» — подал на Счетную палату в арбитражный суд (материалы есть в картотеке). По данным агентства, еще летом Гетманчук и Суровцев, прежде не работавшие сообща, якобы условились, что такие крупные отрасли, как транспортная, будут проверять совместными усилиями, поскольку у каждого по отдельности ресурсов немного. Известно, например, что Гетманчук постоянно просит увеличить ему штат, но финансисты мэрии против. Якобы следуя этой новой договоренности, осенью Суровцев и вышел с проверкой в Центр организации движения (ЦОД), перед этим проверенный Счетной палатой, и в «Гортранс», на который у аудиторов не хватило времени и сил. По данным агентства, свои претензии КРУ оформит в ближайшее время. Чиновники всерьез опасаются, что Суровцев, как и его коллега, потребует от предприятия вернуть огромную (якобы порядка 600-700 млн) субсидию в бюджет. «Если МУП получит такую претензию, можно будет говорить о банкротстве», — рассказал один из источников. Еще один собеседник агентства, впрочем, отметил, что, по его данным, этого не будет. Он также предположил, что чего-то подобного в ближайшее время стоит ожидать и в других финансовоемких сферах. Например, в культуре или образовании. По телефону, имеющемуся в распоряжении редакции, Суровцев оказался недоступен. Гетманчук на звонок корреспондента не ответил, а сообщение в мессенджере пока не прочитал. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться.