18 февраля 2024

С улиц Екатеринбурга вывезли на 14% больше снега, чем в прошлом году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для складирования снега компании ЮВИС. Сургут, грузовики, вывоз снега, самосвалы
Чкаловский полигон уже принял снега на 17 тысяч тонн больше, чем зимой 2023 года Фото:

На Чкаловский полигон под Екатеринбургом с начала зимы вывезли 134 тысячи тонны снега — это на 17 тысяч тонн больше (+14%), чем за зиму прошлого года. Об этом во время экскурсии по полигону рассказал главный инженер Чкаловского дорожно-эксплуатационного управления Андрей Конопля, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Площадь Чкаловского полигона 1,7 гектара. В течение дня из-за загрузки города мы вывозим порядка 800 тонн. В ночное время больше — примерно 1100-1200 тонн снега. В этом году 134 тысячи тонн против 117 тысяч тонн за аналогичный период в 2023 году», — сообщил Конопля.

Все въезжающие на полигон машины со снегом проходят весовой контроль. Далее данные автоматически передаются в администрацию «Чкаловского ДЭУ», и там происходит анализ, который выдает общую сумму вывезенного снега за сутки. После снег утрамбовывается и хранится до лета.

Летом происходит рекультивация (восстановление земли). Снег ворошат, от чего он лучше тает, и очищают от бытовых отходов, которые при уборке случайно попали в снежную массу. Далее в зависимости от погоды снег может таять до августа.

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На Чкаловский полигон под Екатеринбургом с начала зимы вывезли 134 тысячи тонны снега — это на 17 тысяч тонн больше (+14%), чем за зиму прошлого года. Об этом во время экскурсии по полигону рассказал главный инженер Чкаловского дорожно-эксплуатационного управления Андрей Конопля, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Площадь Чкаловского полигона 1,7 гектара. В течение дня из-за загрузки города мы вывозим порядка 800 тонн. В ночное время больше — примерно 1100-1200 тонн снега. В этом году 134 тысячи тонн против 117 тысяч тонн за аналогичный период в 2023 году», — сообщил Конопля. Все въезжающие на полигон машины со снегом проходят весовой контроль. Далее данные автоматически передаются в администрацию «Чкаловского ДЭУ», и там происходит анализ, который выдает общую сумму вывезенного снега за сутки. После снег утрамбовывается и хранится до лета. Летом происходит рекультивация (восстановление земли). Снег ворошат, от чего он лучше тает, и очищают от бытовых отходов, которые при уборке случайно попали в снежную массу. Далее в зависимости от погоды снег может таять до августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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