Чкаловский полигон уже принял снега на 17 тысяч тонн больше, чем зимой 2023 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На Чкаловский полигон под Екатеринбургом с начала зимы вывезли 134 тысячи тонны снега — это на 17 тысяч тонн больше (+14%), чем за зиму прошлого года. Об этом во время экскурсии по полигону рассказал главный инженер Чкаловского дорожно-эксплуатационного управления Андрей Конопля, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Площадь Чкаловского полигона 1,7 гектара. В течение дня из-за загрузки города мы вывозим порядка 800 тонн. В ночное время больше — примерно 1100-1200 тонн снега. В этом году 134 тысячи тонн против 117 тысяч тонн за аналогичный период в 2023 году», — сообщил Конопля.

Все въезжающие на полигон машины со снегом проходят весовой контроль. Далее данные автоматически передаются в администрацию «Чкаловского ДЭУ», и там происходит анализ, который выдает общую сумму вывезенного снега за сутки. После снег утрамбовывается и хранится до лета.

Летом происходит рекультивация (восстановление земли). Снег ворошат, от чего он лучше тает, и очищают от бытовых отходов, которые при уборке случайно попали в снежную массу. Далее в зависимости от погоды снег может таять до августа.