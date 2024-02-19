Свердловчане заняли почти все трибуны на II Всероссийской спартакиаде

20 февраля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

По количеству болельщиков на II Всероссийской спартакиаде свердловчане уступили только уфимцам и москвичам Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Свердловчане оказались наиболее активными болельщиками на соревнованиях II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая прошла в Челябинской и Тюменской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». «Большой популярностью у болельщиков пользовались биатлонные гонки в Златоусте (Челябинская область). По количеству зрителей на трибунах свердловчане заняли второе место среди туристов из России, уступив лишь жителям Уфы», — говорится в сообщении.



При этом из свердловских болельщиков самыми разговорчивыми стали среднеуральцы. В среднем за час каждый из них сделал более двух звонков. По количеству фанатов лыжных гонок, которые проходили в Тюмени, Свердловская область также стала второй, уступив лидерство лишь Москве и Подмосковью. В среднем за час соревнований каждый из жителей области израсходовал трафик, сопоставимый примерно с 200 сообщениями в мессенджере Telegram.

Свердловчане оказались наиболее активными болельщиками на соревнованиях II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая прошла в Челябинской и Тюменской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». «Большой популярностью у болельщиков пользовались биатлонные гонки в Златоусте (Челябинская область). По количеству зрителей на трибунах свердловчане заняли второе место среди туристов из России, уступив лишь жителям Уфы», — говорится в сообщении. При этом из свердловских болельщиков самыми разговорчивыми стали среднеуральцы. В среднем за час каждый из них сделал более двух звонков. По количеству фанатов лыжных гонок, которые проходили в Тюмени, Свердловская область также стала второй, уступив лидерство лишь Москве и Подмосковью. В среднем за час соревнований каждый из жителей области израсходовал трафик, сопоставимый примерно с 200 сообщениями в мессенджере Telegram.