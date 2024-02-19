19 февраля 2024

Свердловчане заняли почти все трибуны на II Всероссийской спартакиаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Биатлон. Златоуст
По количеству болельщиков на II Всероссийской спартакиаде свердловчане уступили только уфимцам и москвичам Фото:

Свердловчане оказались наиболее активными болельщиками на соревнованиях II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая прошла в Челябинской и Тюменской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».

«Большой популярностью у болельщиков пользовались биатлонные гонки в Златоусте (Челябинская область). По количеству зрителей на трибунах свердловчане заняли второе место среди туристов из России, уступив лишь жителям Уфы», — говорится в сообщении.

При этом из свердловских болельщиков самыми разговорчивыми стали среднеуральцы. В среднем за час каждый из них сделал более двух звонков.

По количеству фанатов лыжных гонок, которые проходили в Тюмени, Свердловская область также стала второй, уступив лидерство лишь Москве и Подмосковью. В среднем за час соревнований каждый из жителей области израсходовал трафик, сопоставимый примерно с 200 сообщениями в мессенджере Telegram.

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Свердловчане оказались наиболее активными болельщиками на соревнованиях II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая прошла в Челябинской и Тюменской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». «Большой популярностью у болельщиков пользовались биатлонные гонки в Златоусте (Челябинская область). По количеству зрителей на трибунах свердловчане заняли второе место среди туристов из России, уступив лишь жителям Уфы», — говорится в сообщении. При этом из свердловских болельщиков самыми разговорчивыми стали среднеуральцы. В среднем за час каждый из них сделал более двух звонков. По количеству фанатов лыжных гонок, которые проходили в Тюмени, Свердловская область также стала второй, уступив лидерство лишь Москве и Подмосковью. В среднем за час соревнований каждый из жителей области израсходовал трафик, сопоставимый примерно с 200 сообщениями в мессенджере Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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