Бастрыкину доложили об избиении детьми мигрантов челябинских школьников

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе проверки Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 20 февраля на оперативном совещании заслушал доклад первого заместителя руководителя СКР по Челябинской области Ахмеда Асхабова об избиении детьми мигрантов челябинских школьников. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о расследовании резонансных происшествий. В ходе него заслушан доклад о противоправном поведении школьников из семей мигрантов в Челябинской области», — сообщает пресс-служба СК РФ.

За прошедшую неделю в Челябинске произошло сразу несколько инцидентов со школьниками. Так разразился скандал в школе №30, где дети мигрантов избивали и угрожали другим ученикам. Но, по словам первого вице-губернатора области Ирины Гехт, конфликт никакого отношения к межнациональной теме не имеет. Это обычная ссора среди детей внутри класса.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин 20 февраля на оперативном совещании заслушал доклад первого заместителя руководителя СКР по Челябинской области Ахмеда Асхабова об избиении детьми мигрантов челябинских школьников. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о расследовании резонансных происшествий. В ходе него заслушан доклад о противоправном поведении школьников из семей мигрантов в Челябинской области», — сообщает пресс-служба СК РФ. За прошедшую неделю в Челябинске произошло сразу несколько инцидентов со школьниками. Так разразился скандал в школе №30, где дети мигрантов избивали и угрожали другим ученикам. Но, по словам первого вице-губернатора области Ирины Гехт, конфликт никакого отношения к межнациональной теме не имеет. Это обычная ссора среди детей внутри класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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