В Пермском крае бывший муж ножом убил мать пятерых детей

21 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мужчина подкараулил женщину возле машины и четыре раза ударил ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае 45-летний мужчина убил свою бывшую супругу. Он подкараулил ее возле машины на улице и ударил ножом. Врачи не смогли спасти женщину, она скончалась от полученных ранений. У нее осталось пятеро детей. «В день трагедии бывший муж подстерег женщину возле ее машины и ударил ножом четыре раза. А когда осознал, что сделал, убежал к себе домой и попытался уйти из жизни. Израненную увидел сосед — пришел на плач ее девятилетней дочери. Медики спасти женщину не смогли», — сообщил telegram-канал Uralmash. Уточняется, что бывшие супруги жили в поселке Сива Пермского края. Развелись они из-за регулярных конфликтов. После развода женщина забрала детей и уехала, далее началась дележка имущества. Мужчина стал преследовать экс-супругу. В ноябре 2023 года он поджег ее автомобиль, затолкав в выхлопную трубу тряпку и разлив дорожку из бензина. Теперь мужчину ждет срок за убийство, а их дети остались без матери. Самому младшему ребенку два года. Опеку над ней и еще тремя детьми взял 20-летний сын. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.

В Пермском крае 45-летний мужчина убил свою бывшую супругу. Он подкараулил ее возле машины на улице и ударил ножом. Врачи не смогли спасти женщину, она скончалась от полученных ранений. У нее осталось пятеро детей. «В день трагедии бывший муж подстерег женщину возле ее машины и ударил ножом четыре раза. А когда осознал, что сделал, убежал к себе домой и попытался уйти из жизни. Израненную увидел сосед — пришел на плач ее девятилетней дочери. Медики спасти женщину не смогли», — сообщил telegram-канал Uralmash. Уточняется, что бывшие супруги жили в поселке Сива Пермского края. Развелись они из-за регулярных конфликтов. После развода женщина забрала детей и уехала, далее началась дележка имущества. Мужчина стал преследовать экс-супругу. В ноябре 2023 года он поджег ее автомобиль, затолкав в выхлопную трубу тряпку и разлив дорожку из бензина. Теперь мужчину ждет срок за убийство, а их дети остались без матери. Самому младшему ребенку два года. Опеку над ней и еще тремя детьми взял 20-летний сын. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.