Челябинка довела Гузееву до слез в программе «Давай поженимся»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Лариса Гузеева расплакалась от совместного исполнения песни Фото:

Дочь потомственных офицеров, 18-летняя челябинка Анна Толмачева стала главной героиней программы «Давай поженимся», где ведущая Лариса Гузеева расплакалась от песни. Передача вышла в эфир 22 февраля.

«Лариса Гузеева в конце программы плакала. В конце женихи пели песню для меня, потом и я к ним подключилась — это песня Сергея Трофимова „Родина“», — цитируют слова героини «74.ру».

Челябинка рассказала, что ее типаж подошел для программы, посвященной 23 февраля, поэтому она полетела в Москву на съемки уже через четыре дня. Поддержку ей оказали мама и брат. В конце программы они обменялись со всеми женихами контактами и поддерживают общение. По словам челябинки, думать о свадьбе ей еще рано.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь потомственных офицеров, 18-летняя челябинка Анна Толмачева стала главной героиней программы «Давай поженимся», где ведущая Лариса Гузеева расплакалась от песни. Передача вышла в эфир 22 февраля. «Лариса Гузеева в конце программы плакала. В конце женихи пели песню для меня, потом и я к ним подключилась — это песня Сергея Трофимова „Родина“», — цитируют слова героини «74.ру». Челябинка рассказала, что ее типаж подошел для программы, посвященной 23 февраля, поэтому она полетела в Москву на съемки уже через четыре дня. Поддержку ей оказали мама и брат. В конце программы они обменялись со всеми женихами контактами и поддерживают общение. По словам челябинки, думать о свадьбе ей еще рано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...