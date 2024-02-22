Челябинка довела Гузееву до слез в программе «Давай поженимся»

Лариса Гузеева расплакалась от совместного исполнения песни Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дочь потомственных офицеров, 18-летняя челябинка Анна Толмачева стала главной героиней программы «Давай поженимся», где ведущая Лариса Гузеева расплакалась от песни. Передача вышла в эфир 22 февраля.

«Лариса Гузеева в конце программы плакала. В конце женихи пели песню для меня, потом и я к ним подключилась — это песня Сергея Трофимова „Родина“», — цитируют слова героини «74.ру».

Челябинка рассказала, что ее типаж подошел для программы, посвященной 23 февраля, поэтому она полетела в Москву на съемки уже через четыре дня. Поддержку ей оказали мама и брат. В конце программы они обменялись со всеми женихами контактами и поддерживают общение. По словам челябинки, думать о свадьбе ей еще рано.