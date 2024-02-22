Пермяк обвинил врачей в смерти его жены, упавшей на улице

Женщина упала на улице и получила первую группу инвалидности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Пермского края обвинил врачей в том, что они якобы не оказали должной медпомощи его жене, упавшей на улице и умершей спустя год после этого. С таким заявлением мужчина обратился в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В приемную Александра Бастрыкина обратился житель Пермского края. В январе прошлого года его жена упала на улице и была госпитализирована. Ей назначили операцию, но не провели ее экстренно, после чего состояние пациентки резко ухудшилось. В дальнейшем женщине присвоили первую группу инвалидности, а в феврале текущего года она скончалась. Мужчина считает, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медпомощи», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета.

В СУ СКР по Пермскому краю организовали проверку по поступившему обращению. Александр Бастрыкин потребовал доложить о ее ходе и результатах, а также поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.