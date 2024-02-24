Аналитики предложили жителям ХМАО интересные маршруты для отдыха на 8 Марта

Туту.ру: жители ХМАО приятно проведут 8 Марта в Екатеринбурге и Когалыме

25 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Праздничные выходные жителям ХМАО интересно будет провести в Екатеринбурге и Когалыме Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) праздничные выходные в марте могут провести в Екатеринбурге. Столица Урала славится туристическими маршрутами, а дорога на поезде займет чуть более суток. Аналитики сервиса «Туту.ру» поделились самыми оптимальными и интересными направлениями отдыха для югорчан на 8 Марта. «Чтобы путешествие из Нижневартовска в Екатеринбург было приятным, закладывайте как минимум неделю на всю поездку вместе с дорогой. В Екатеринбурге выделите один день на музей изобразительных искусств и „Ельцин-центр“, а также пройдите по туристическим маршрутам», — сообщают аналитики сервиса. В столице Урала маршруты для туристов обозначенным на асфальте линиями разного цвета. Так красная линия соединяет все главные достопримечательности исторического центра, синяя — места, связанные с царской семьей, а фиолетовая — объекты уличного искусства. Дорога на поезде займет примерно сутки. Согласно данным сайта tutu.ru, билет на поезд на 7 марта из Нижневартовска в Екатеринбург можно приобрести по цене от 2900 рублей за плацкартный вагон, а дорога продлится 1 день и 3 часа. В купейном вагоне билет будет стоить от 3868 рублей. Цены приведены по состоянию на 25 февраля. Жителям Сургута специалисты сервиса рекомендуют отправиться на выходные в Когалым, где замечательно можно провести выходные и посетить известный и за пределами Югры океанариум «Акватика». «Там живут скаты, пираньи, акулы и удивительные рыбы. На обитателей океанариума можно не только посмотреть через стекло, но и поплавать с ними, совершив погружение с аквалангом. Длина тоннеля „Акватики“, позволяющего прогуляться по „морскому дну“ — 61 м. Этот тоннель называют самым длинным в Восточной Европе», — поделились аналитики «Туту.ру» достопримечательностями океанариума. По данным сайта tutu.ru на 25 февраля, билет на поезд 7 марта из Сургута в Когалым можно приобрести по цене от 1025 рублей за плацкартный вагон, а дорога продлится от 3 до 4,5 часа. В купейном вагоне билет обойдется в среднем от 1794 рублей. Аналитики сервиса ранее изучили основные направления для путешествий жителей ХМАО в начале весны. Самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута в марте и апреле 2024 года туда планирует отправиться больше всего югорчан. Доля бронирований составляет 22,2% и 37,6% соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нижневартовска (ХМАО) праздничные выходные в марте могут провести в Екатеринбурге. Столица Урала славится туристическими маршрутами, а дорога на поезде займет чуть более суток. Аналитики сервиса «Туту.ру» поделились самыми оптимальными и интересными направлениями отдыха для югорчан на 8 Марта. «Чтобы путешествие из Нижневартовска в Екатеринбург было приятным, закладывайте как минимум неделю на всю поездку вместе с дорогой. В Екатеринбурге выделите один день на музей изобразительных искусств и „Ельцин-центр“, а также пройдите по туристическим маршрутам», — сообщают аналитики сервиса. В столице Урала маршруты для туристов обозначенным на асфальте линиями разного цвета. Так красная линия соединяет все главные достопримечательности исторического центра, синяя — места, связанные с царской семьей, а фиолетовая — объекты уличного искусства. Дорога на поезде займет примерно сутки. Согласно данным сайта tutu.ru, билет на поезд на 7 марта из Нижневартовска в Екатеринбург можно приобрести по цене от 2900 рублей за плацкартный вагон, а дорога продлится 1 день и 3 часа. В купейном вагоне билет будет стоить от 3868 рублей. Цены приведены по состоянию на 25 февраля. Жителям Сургута специалисты сервиса рекомендуют отправиться на выходные в Когалым, где замечательно можно провести выходные и посетить известный и за пределами Югры океанариум «Акватика». «Там живут скаты, пираньи, акулы и удивительные рыбы. На обитателей океанариума можно не только посмотреть через стекло, но и поплавать с ними, совершив погружение с аквалангом. Длина тоннеля „Акватики“, позволяющего прогуляться по „морскому дну“ — 61 м. Этот тоннель называют самым длинным в Восточной Европе», — поделились аналитики «Туту.ру» достопримечательностями океанариума. По данным сайта tutu.ru на 25 февраля, билет на поезд 7 марта из Сургута в Когалым можно приобрести по цене от 1025 рублей за плацкартный вагон, а дорога продлится от 3 до 4,5 часа. В купейном вагоне билет обойдется в среднем от 1794 рублей. Аналитики сервиса ранее изучили основные направления для путешествий жителей ХМАО в начале весны. Самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута в марте и апреле 2024 года туда планирует отправиться больше всего югорчан. Доля бронирований составляет 22,2% и 37,6% соответственно.