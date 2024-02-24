24 февраля 2024

Водитель иномарки сбил ребенка в поселке под Первоуральском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, дпс, сотрудник дпс
Автоинспекторы проверят школу, где учится мальчик, на предмет обучения детей безопасности на дорогах Фото:

В поселке Билимбай (Свердловская область) водитель «Фольцваген Поло» сбил 9-летнего мальчика, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенка с травмой ноги доставили в больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«ДТП произошло 25 февраля, около 16:30 по адресу город Первоуральск, поселок Билимбай, улица Красноармейская, 26. Водитель автомобиля „Фольцваген Поло“ 1993 года рождения… допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги, в не установленном месте, перед близко двигающимся транспортным средством», — сказано в сообщении. Пострадавшего 9-летнего мальчика доставили в Екатеринбург в больницу № 9 с переломом правой голени.

Отмечается, что на одежде ребенка не было светоотражающих элементов. Водителя на месте проверили на алкогольное опьянение — он был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и составили документы после аварии, сказано в тексте. Они установили личности участников и обстоятельства происшествия. Материалы будут направлены в ПДН, а автоинспекторы проверят образовательное учреждение, где учится ребенок, на предмет обучения детей безопасности на дорогах, добавили в ведомстве.

Фото:

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В поселке Билимбай (Свердловская область) водитель «Фольцваген Поло» сбил 9-летнего мальчика, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенка с травмой ноги доставили в больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «ДТП произошло 25 февраля, около 16:30 по адресу город Первоуральск, поселок Билимбай, улица Красноармейская, 26. Водитель автомобиля „Фольцваген Поло“ 1993 года рождения… допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги, в не установленном месте, перед близко двигающимся транспортным средством», — сказано в сообщении. Пострадавшего 9-летнего мальчика доставили в Екатеринбург в больницу № 9 с переломом правой голени. Отмечается, что на одежде ребенка не было светоотражающих элементов. Водителя на месте проверили на алкогольное опьянение — он был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и составили документы после аварии, сказано в тексте. Они установили личности участников и обстоятельства происшествия. Материалы будут направлены в ПДН, а автоинспекторы проверят образовательное учреждение, где учится ребенок, на предмет обучения детей безопасности на дорогах, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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